Jude Bellingham celebra el gol que marcó el sábado ante el Valencia. EP
Análisis

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

La recuperación de la mejor versión del inglés eleva las prestaciones de un equipo que mira a Anfield con registros demoledores

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:27

Solventado con muchísima suficiencia el duelo liguero contra un Valencia de capa caída, el Real Madrid comenzó a preparar este domingo la visita que ... rendirá el martes a Liverpool en la cuarta jornada de la Champions. Al mítico estadio de Anfield llegará un equipo embalado que ha ganado trece de los catorce partidos que ha disputado en lo que va de temporada y que ha elevado sus prestaciones en la última semana, con un autoritario triunfo en el clásico que supuso un enorme refuerzo anímico y una goleada frente a un rival situado en puestos de descenso que mantiene a los blancos viento en popa a toda vela.

