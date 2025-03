Rodrygo y Brahim muestran el camino a Mbappé y a Vinicius

El euroderbi disputado este martes en el Santiago Bernabéu dejó señalados a dos astros del Real Madrid y sirvió para que otras dos figuras ... que habitualmente resultan opacadas por su brillo se reivindicasen. En una noche deslucida tanto de Mbappé como de Vinicius, Rodrygo y Brahim salieron al rescate del equipo de Carlo Ancelotti con dos golazos que ponen de cara la eliminatoria de octavos de la Champions para el bando de Chamartín pero ni mucho menos la decanta. El brasileño y el malagueño demostraron con su sacrificio y calidad frente al Atlético que se puede correr y marcar la diferencia a la vez, mostrando con ello el camino a dos cracks que pasaron prácticamente desapercibidos.

«Hoy el equipo ha corrido y ha trabajado y dos han marcado la diferencia: Rodrygo y Brahim. Han sido los mejores porque han trabajado mucho y han aportado mucho al equipo, que ha estado bastante ordenado, compacto», destacó Ancelotti al término de un duelo que estuvo marcado por el acierto y la entrega de los dos goleadores blancos de la noche.

El entrenador del Real Madrid defendió tanto a Mbappé, que apenas completó un disparo y falló siete pases, como a Vinicius, quien tampoco estuvo acertado de cara a portería y desbordó poco por banda izquierda. «Jugar contra la defensa del Atlético no es sencillo. No hemos tenido muchas oportunidades. Han trabajado y han luchado. No han mostrado la calidad que tienen, pero tienen la vuelta para hacerlo», adujo Carletto, que no tuvo necesidad dar la cara en cambio por Brahim y por Rodrygo, puesto que los hechos hablaban por sí mismos.

Pese a asumir exigentes labores de intendencia ya que se convertían en dos centrocampistas más cuando el Real Madrid estaba en fase defensiva, Brahim y Rodrygo lograron sacar fuerzas para brillar en ataque y compensar con ello el apagón de Mbappé y Vinicius, que resulta más preocupante en el caso del fluminense y menos inquietante por lo que atañe al prodigio de Bondy.

Al '9' le penalizó el tupido muro que levantó el Atlético por dentro y el planteamiento de Ancelotti, que buscó agrietar la muralla colchonera principalmente por las bandas. También se vio perjudicado por las secuelas de una visita al dentista que le ha restado ritmo cuando se encontraba en su mejor momento, pero nadie en Chamartín duda de su capacidad para ser decisivo en la vuelta. Lo del '7', en cambio, viene de lejos.

Tras alzar el vuelo entre mediados de septiembre y de diciembre, Vinicius ha tenido un duro aterrizaje después de ganar el trofeo The Best la víspera de la final Copa Intercontinental que se traduce tanto en números como en sensaciones. Solo ha marcado cuatro goles y repartido dos asistencias en los dieciséis partidos que ha disputado desde entonces, transmitiendo cierta incomodidad acerca de su función sobre el césped.

«Ahora estoy en mi mejor versión. He tenido lesiones durante la temporada y con tantos partidos no puedes estar siempre al cien por cien. Cada dos o tres días tenemos que dar lo mejor, pero no siempre es posible», reivindicó pese a ello el fluminense antes de completar otro partido gris ante un Atlético al que solo le ha marcado un gol en los once enfrentamientos que ha mantenido con los rojiblancos. Disparó tres veces contra la portería de Oblak, aunque solo una de ellas fue entre los tres palos, y apenas salió airoso en uno de los cinco regates que intentó.

Desquite con el Cholo

El mal momento de Vinicius contrasta con el dulce estado por el que atraviesa Rodrygo. Autor de catorce goles en lo que va de curso que completa con ocho asistencias, el paulista volvió a engrasar el ataque del Real Madrid con esa capacidad asociativa de la que no siempre hacen gala sus compañeros de delantera y un compromiso defensivo que resultaba imprescindible para cerrar el paso a la tropa de un Simeone de nuevo temeroso frente al Real Madrid.

Al Atlético le ha hecho Rodrygo tres goles, los mismos que Brahim. El malagueño se ha convertido en el sustituto perfecto de Bellingham, condición que Simeone pasó por alto en la previa de la cita en el Bernabéu, lo que no gustó ni un pelo al internacional por Marruecos. De los nueve partidos que se ha perdido el inglés en la presente temporada, el Real Madrid ha ganado siete, empatado uno y perdido el otro. En cuatro de esos encuentros fue Brahim el escogido por Ancelotti para suplir al británico, un patrón que se le escapó o prefirió olvidar el Cholo y que motivó un desquite verbal del malagueño con el técnico del Atlético. El regreso de Bellingham mandará a la reserva al '21' en el Metropolitano, pero su actuación en el Bernabéu le refrenda como un complemento de lujo para el escuadrón de Carletto.