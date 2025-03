Portazo de Vinicius a Arabia: «No podría estar en un sitio mejor que aquí»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 3 de marzo 2025, 16:52 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

Vinicius dio portazo a los cantos de sirena que llegan desde Arabia Saudí. «Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovarlo lo antes posible porque soy feliz aquí y estoy cumpliendo mi sueño. No podría estar en un sitio mejor que aquí», remarcó el brasileño en la previa del euroderbi que disputará el Real Madrid frente al Atlético el martes en el Santiago Bernabéu. «Ojalá pueda seguir marcando más goles, cumpliendo más partidos con esta camiseta. Mi sueño de niño era llegar hasta aquí. Quiero entrar en la historia de este club, por el que han pasado grandes leyendas y quiero ser como ellos», abundó el fluminense.

«Será un gran partido. Un derbi siempre nos gusta. Esperamos toda la temporada estos partidos importantes. Va a ser mi primera vez en la Champions y estoy emocionado por jugar un partido tan grande como este», manifestó Vinicius sobre ese pleito frente al Atlético en el que el Real Madrid necesita rearmarse tras la dura derrota que encajaron los blancos el sábado ante el Betis en el Benito Villamarín.

«En el último partido ha faltado un poco de todo. Empezamos muy bien, pero después de 20 minutos hemos fallado demasiado. Hemos hecho todo mal. Mañana no podemos fallar porque no queremos irnos a casa tan temprano», explicó el 7' del Real Madrid, que asumió el tirón de orejas de Ancelotti por la falta de compromiso que mostraron los blancos en el citado choque frente al cuadro verdiblanco. «Tenemos que defender mejor, porque si no defendemos mejor no vamos a ganar. El míster siempre habla con los cuatro de arriba para que ayudemos a la defensa. Ellos hacen todo para que nosotros marquemos más goles», apuntó en una rueda de prensa en la que confesó sentirse más tranquilo con los arbitrajes que recibe su equipo en la Champions.

Arbitrajes

«Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan espectáculo. Eso es importante para nosotros porque sabemos que van a penalizar a la gente que da patadas», argumentó Vinicius en una comparecencia en la que valoró la decepción que supuso no ganar el Balón de Oro el pasado mes de octubre. «La gente vota lo que cree. Yo tengo mi pensamiento. Nunca soñé ganar el Balón de Oro, cuando estás cerca te lo crees, pero voy a tener más oportunidades. Ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar muchas más», señaló antes de aclarar que no acudió a la gala porque así se lo solicitó la entidad a la que pertenece. «Yo hago lo que el club me manda. El club me pidió que me quedara en Madrid», acotó.

Asumió su parte de culpa por las numerosas tarjetas que ha visto en lo que va de curso, aunque se considera también víctima por la poca cintura de los colegiados. «Hago muchas cosas que no debo hacer, pero en cada partido estoy mejorando y estoy más tranquilo. Así poco a poco voy a mejor. Llevo aquí mucho tiempo, pero la gente se olvida de que tengo 24 años y aún tengo que aprender mucho y voy a seguir aprendiendo hasta el final de mi carrera», dijo un futbolista que se siente satisfecho con el nivel que está exhibiendo, pese a reconocer la factura que le ha pasado un calendario extenuante.

«Ahora estoy en mi mejor versión. He tenido lesiones durante la temporada y con tantos partidos no puedes estar siempre al cien por cien. Cada dos o tres días tenemos que dar lo mejor, pero no siempre es posible. Todos los jugadores están jugando con muchas molestias esta temporada. Mi temporada va bien. Después de marcar tantos goles la gente me va a exigir más, pero llega el mejor momento de la temporada y normalmente jugamos mucho mejor en este tramo de la temporada en el Real Madrid», reivindicó.