LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Max Dowman aplaude a los seguidores del Arsenal desplazados a Praga. Reuters

Max Dowman, el último niño prodigio

Con solo 15 años, el centrocampista del Arsenal es el debutante más joven en la historia de la Champions y supera incluso los registros de precocidad de Lamine Yamal

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

Asustan ya los registros de precocidad que se suceden en un deporte de tanta exigencia física, mental y social como el fútbol y que alimentan ... un debate sobre si es conveniente adelantar tanto los plazos. El último caso es el de Max Dowman, centrocampista del Arsenal que se ha convertido en el debutante más joven en la historia de la Champions al disfrutar de media hora en el cómodo triunfo de su equipo en feudo del Slavia de Praga. Mérito de este adolescente inglés, nacido en 31 de diciembre de 2009 en Chelmsford, capital del condado de Essex localizada en el área metropolitana de Londres, pero también del técnico donostiarra Mikel Arteta por atreverse a darle la alternativa en un equipo tan poderoso como el 'gunner'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  2. 2

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  3. 3

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  4. 4 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  5. 5 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  6. 6 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  7. 7 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  8. 8 Los cuatro riojanos (y medio) más ricos según Forbes
  9. 9 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  10. 10

    Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Max Dowman, el último niño prodigio

Max Dowman, el último niño prodigio