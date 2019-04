Cuartos | Ida El Barça, a acabar con la maldición de los cuartos en Old Trafford Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / EFE Visita al Manchester United en la ida de una eliminatoria que ha sido su tumba en cuatro de las últimas cinco ediciones de la Liga de Campeones P. RÍOS Barcelona Miércoles, 10 abril 2019, 08:10

Cuartos de final de la Liga de Campeones. Suena muy bien, casi tiene música, se puede presumir de estar en la antepenúltima ronda por décima edición consecutiva cuando otros grandes clubes se quedaron en octavos, pero para el Barça es una eliminatoria que se ha convertido en terrorífica en los últimos años. Excepto en la temporada 2014-15, cuando el equipo azulgrana ganó el título ante la Juventus, en la 2013-14 (Atlético), 2015-16 (Atlético) 2016-17 (Juventus) y 2017-18 (Roma), los cuartos de final se han convertido en un muro infranqueable para equipos entrenados por el Tata Martino, Luis Enrique y Ernesto Valverde, quien ya conoce la maldición por los sucedido hace un año, cuando el 4-1 de la ida en el Camp Nou no bastó en el Olímpico de Roma (3-0).

El Manchester United es ahora el obstáculo, este miércoles en Old Trafford y el próximo martes en el Camp Nou. Toca hacer una conjura, brujería, lo que sea, pero Messi y sus compañeros no quieren quedarse esta vez en la misma barrera. «Esa copa linda», como la deseó el '10' en agosto el día del Gamper, está esperando.

El equipo azulgrana llega en un buen momento, casificado para la final de Copa y sin agobios ya para conquistar la Liga, animado por el 2-0 del pasado sábado ante el Atlético y su ventaja de 11 puntos con 21 por disputar, con jugadores importantes en un estado de forma óptimo, como Piqué, Alba, Busquets, Rakitic o Luis Suárez, sin aparentes males mayores con la pubalgia de Messi. Sólo están lesionados Rafinha y Vermaelen, aunque es difícil que Dembélé vaya a tener minutos porque su recuperación ha llegado demasiado justa para este encuentro. El francés, superado su percance muscular, puede ser una carta guardada para la vuelta. El lunes viajó en una lista de 22. Todibo, no inscrito en Europa, y el portero del filial Iñaki Peña, se quedarán en la grada junto a dos descartados, con todos los números para Murillo y Boateng.

El Manchester United tiene el peligro del equipo que ya ha resucitado una vez en esta competición. Estuvo tres semanas eliminado tras el 0-2 de la ida de octavos ante el PSG, pero logró un milagroso y sorprendente 1-3 en la vuelta. Tambien tocó fondo esa campaña con José Mourinho, pero volvió a ver la luz con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, un histórico del club que se encargará de recordar a sus pupilos que su afición se merece una gesta y una venganza por las dos finales perdidas ante el Barça de Pep Guardiola en 2009 y 2011.

Ander Herrera, importante en el centro del campo de United, es baja de última hora por una lesión muscular. Tampoco pueden jugar Valencia, Bailly y el exazulgrana Alexis Sánchez, aunque la preocupación de Solskjaer es Rashford, con molestias. El delantero es clave por su velocidad, como Lukaku por su potencia, Pogba por su poderío y calidad y De Gea por sus reflejos bajo palos. El portero es más regular en su equipo que en la selección. Juan Mata intentará colar su zurda de seda en el once.

«Es difícil, pero Messi no es imparable Pasará a la historia como uno de los mejores jugadores del mundo, pero no sólo está él. Están Suárez, Coutinho,Vidal…», explicó Solskjaer en la previa, recordando: «Es una gran oportunidad para nosotros y la queremos pelear. Antes de Navidad nadie podía pensar que estaríamos aquí». El técnico del United coincidió con Piqué cuando el central dejó La Masia para iniciar una aventura en Mánchester, «en la que pasé de niño a hombre», antes de volver al Barça en 2008, según afirmó en una rueda de prensa en la que afirmó: «Sentimos más ilusión que presión, porque la presión sería si no nos quedaran títulos que disputar o si nunca hubiésemos ganado la Liga de Campeones». Piqué consideró al Manchester United como «el mejor club de inglaterra por títulos e historia, aunque ahora está en esa fase que pasan todos los grandes clubes».

Ernesto Valverde no dio pistas sobre la alineación, pero se intuye un posible 4-4-2 con Vidal por Coutinho, aunque también dejó claro que el 0-0 de Lyon en la ida de octavos creó tensión para la vuelta. «No nos podemos obsesionar con marcar porque también hay que defender, pero sería ideal, claro. Hay que evitar desconexiones porque tienen calidad para pasarte factura», avisó el entrenador azulgrana.

Alineaciones probables:

Manchester United: De Gea, Young, Smailling, Lindelof, Shaw, Lingard, Fred, Matic, Pogba, Lukaku y Rashford.

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Arturo Vidal, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Gianluca Rocchi (Italia).

Estadio y horario: Old Trafford. 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).