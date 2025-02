Guardiola, sobre las opciones del City: «Os mentí, tenemos más del 1%»

José Manuel Andrés Madrid Martes, 18 de febrero 2025, 20:15 Comenta Compartir

Pep Guardiola y su Manchester City llegan a Madrid dispuestos a todo. Lejos del derrotismo que exhibió el técnico tras el 2-3 en el Etihad, en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, 24 horas antes del duelo decisivo ante el Real Madrid, confesó que ni mucho menos mantiene ese 1% de opciones que aseguraba dar a los suyos una semana antes. «Esta vez os mentí, tenemos más del 1% de opciones. Nunca me creéis cuando digo lo que pienso pero esta vez habéis acertado», ironizó en este sentido.

«Soy realista y conozco muy bien a mi equipo. Sé lo que hay y que no hemos sido solventes como otros años. No he dado con la tecla para ser la máquina que hemos sido durante ocho años. A ver si mañana podemos ajustar cosas en las que fallamos en la ida y al menos asustarles. Luego veremos qué pasa, el resultado no es bueno y tienes que jugar un partido prácticamente perfecto», analizó sobre el encuentro que determina su futuro en la Champions.

El Bernabéu, sede de enormes alegrías pero también algún disgusto para Guardiola y sus equipos, dicta sentenca, pero el técnico catalán toma distancia del entorno y sitúa en sus jugadores la clave de la eliminatoria. «Independientemente del estadio, los jugadores tienen que darlo todo. Es como Anfield, Barcelona, etc... El Bernabéu es lo que es, habrá momentos en los que tienes que sufrir pero intentaremos que sean los menos», valoró. «Tengo recuerdos extraordinarios en este estadio. A veces buenos, a veces malos. Nunca ha sido fácil, ya como jugador, con el Barcelona o con el Bayern», añadió en relación a su pasado en el coliseo de La Castellana.

Guardiola pasó de puntillas sobre el ruido de fondo de la polémica arbitral en la Liga a raíz de las quejas del Real Madrid por los últimos arbitrajes en el campeonato doméstico, pero recomendó tranquilidad en este sentido. «A veces se equivocan y otras no, no creo que sientan esa presión. Muchas veces no sé ni siquiera quién va a ser el árbitro. Dejémosles tranquilos», zanjó.