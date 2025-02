Los cuatro fantásticos aceptan el reto de medirse con la 'BBC'

Una secuencia de trece segundos en el duelo de vuelta de dieciseisavos de la Champions disputado el miércoles frente al Manchester City en el ... Santiago Bernabéu sirvió para consagrar definitivamente a los cuatro fantásticos como la nueva imagen de marca del Real Madrid. Ese fue el tiempo que transcurrió entre el balón que recogió Rodrygo cerca de la divisoria del terreno de juego y el beso que le dio el esférico a la red después de que Mbappé tirase al suelo a Gvardiol con un recorte formidable antes de soltar un derechazo inapelable.

Corría el minuto 33 de partido, el equipo de Pep Guardiola perdía ya por 1-0 y el segundo tanto de la noche del francés, del que también fueron partícipes directos Bellingham y Vinicius, servía para sentenciar una eliminatoria que recibió a un campeón plagado de dudas y de la que salió sacando pecho un conjunto que siembra de nuevo el terror con un ataque demoledor que acepta incluso el reto de mirarle a los ojos a la celebérrima 'BBC'.

Cualquier referencia al tridente que gobernó Europa con puño de hierro y conquistó un póker de 'orejonas', tres de ellas de forma consecutiva, son palabras mayores y todavía es demasiado pronto para situar en el mismo camino a un cuarteto que acabó de conformarse el pasado verano con la llegada de Mbappé y apenas está empezando a escribir su leyenda, pero la conjunción de semejantes astros y las sinergias que están estableciendo sobre el césped augura un futuro esplendoroso que podría situarles en el panteón de los mitos si nada se tuerce, con los petrodólares de Arabia Saudí como principal amenaza.

«Lo más importante es ganar títulos. En mi carrera he marcado muchos goles y si con estos goles ganamos títulos, firmo con mi sangre. No me pongo límite de goles, si puedo marcar 50, mejor, pero lo que quiero es ganar títulos», subrayaba Mbappé tras celebrar su primera gran noche europea con el Real Madrid. El francés registró su segundo 'hat-trick' del curso frente al bloque mancuniano, tras el que anotó a finales de enero en Liga contra el Valladolid, y elevó a 28 su cuenta de tantos en los 38 partidos que ha disputado desde que fichó por el Real Madrid.

Catorce de ellos se han producido en sus once apariciones más recientes, las cuales le han servido para alcanzar la participación en medio millar de goles desde que se instaló en la élite entre los tres clubes de los que ha formado parte y la selección francesa. A sus 26 años y 62 días, el prodigio de Bondy ha tenido tiempo de marcar 358 tantos y repartir 142 asistencias, lo que le coloca en buena posición para competir con los más grandes de la historia si mantiene el ritmo.

«Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo, pero tiene que trabajar porque Cristiano Ronaldo puso el listón muy alto», señaló Carlo Ancelotti, que dirigió al luso durante dos temporadas cuando el crack de Madeira se encontraba en pleno apogeo y percibe la misma voracidad y cualidades similares en el francés para liderar otra edad dorada del Real Madrid a la altura de la que encabezó CR7.

Mientras que el astro de Funchal tuvo como socios estelares a Bale y Benzema en un tridente que rubricó 442 goles a lo largo de las cinco campañas en las que compartieron vestuario el luso, el galés y el francés, Mbappé ha encontrado en Vinicius, Rodrygo y Bellingham los complementos ideales para elevarse al cielo.

69 goles

Los cuatro tenores que tiene a su disposición Ancelotti desde el pasado verano han puesto su firma a 69 de los 101 goles que acumula a estas alturas un Real Madrid que va sobrado de pólvora y amenazan con destrozar a quien se interponga en su camino. Aunque existían dudas lógicas respecto a la cohabitación de tanto gallo en el mismo corral al inicio de su coexistencia, la simbiosis entre el póker de ases crece a cada paso, sin que haya surgido por el momento una lucha de egos. Una muestra más de ese vestuario tan sano del que le gusta presumir a Carletto y que volvió a salir a relucir este miércoles, cuando Vinicius se sumó al tributo que el Bernabéu rindió a Mbappé cuando el de Bondy se retiró del césped para dejar paso a Brahim y cuando, una vez finalizado el choque, Bellingham aprovechó para hacer una reivindicación de Rodrygo.

«Está muy infravalorado. Para mí es el más talentoso y el que más dotado está del equipo«, dijo el inglés, que se confesó maravillado por «las filigranas» con el balón que ejecuta el de Osasco y ensalzó también el trabajo oscuro que realiza por el bien de su equipo. «Rodrygo es el que más se sacrifica», incidió el todocampista de Stourbridge a la vez que aplaudía su estoicismo. «No se queja, solo lo hace» agregó sobre el brasileño el mismo futbolista que ya había mandado un aviso a navegantes a principios de curso cuando algunos dejaban en segundo plano al '11'. «Solo los tontos olvidan la R», escribió junto a una foto de los cuatro atacantes celebrando el tanto con el que Mbappé abrió la victoria frente al Stuttgart en la primera jornada de la Champions.