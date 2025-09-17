LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vinicius, serio durante el Real Madrid-Olympique de Marsella. EP
Análisis

El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

Ni la quinta victoria en otros tantos partidos de los blancos calma las aguas tras la segunda suplencia del brasileño en lo que va de curso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:51

Cómo son las cosas en el Real Madrid que después de que los blancos sellasen su quinta victoria del curso en otros tantos partidos solo ... se habla de Vinicius y su segunda suplencia cuando apenas ha transcurrido un mes de competición. Tras calentar banquillo en la visita que los hombres de Xabi Alonso rindieron al Carlos Tartiere en la segunda jornada de Liga, el brasileño repitió asiento este martes en la puesta de largo del conjunto de Chamartín en la Champions. El '7' volvió a ver cómo Rodrygo le adelantaba por la izquierda y, pese a que contribuyó al sufrido triunfo del quince veces campeón de Europa frente al Olympique de Marsella provocando el penalti por mano de Medina que consumó la remontada local, su cara al abandonar el campo era el espejo del alma. El 'caso Vinicius' altera la paz de una escuadra en la que Mbappé acapara todo el brillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  2. 2

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  3. 3

    Las nuevas ayudas para comprar coche obligan a estar empadronado en La Rioja
  4. 4 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  5. 5

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  6. 6

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  7. 7

    El Sagasta niega la entrada al aula a una alumna que insistía en llevar velo
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Detenido un riojano en Santesteban por molestar a menores y realizar comentarios obscenos
  10. 10 Decenas de estudiantes se concentran en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en el Sagasta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

El &#039;caso Vinicius&#039; altera la paz del Real Madrid