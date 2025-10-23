LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leo Messi seguirá en el Inter Miami. Reuters
MLS

Leo Messi renueva por el Inter Miami

El futbolista argentino ha renovado con el equipo de la MLS hasta 2028

C. P. S.

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:39

Comenta

Leo Messi jugará un año más en el Inter Miami. El futbolista argentino ha renovado con el equipo de la MLS hasta 2028, tal y como anunció el propio club de Florida un día antes del primer partido de los 'playoff' de la MLS contra Nahville.

Messi, de 38 años, llegó al Inter Miami en 2023 después de jugar tres temporadas en el Paris Saint Gemain, al que se incorporó a su vez en 2021 después de abandonar el Barcelona.

Además de la importancia futbolística, esta renovación supone que Leo Messi acompañará al Inter Miami en su traslado a su nuevo estadio, previsto para el próximo año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  2. 2 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  3. 3 Un lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  5. 5

    El hijo del acusado: «No tengo ni la más mínima duda de la inocencia de mi padre»
  6. 6 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  7. 7

    Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones
  8. 8 La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla
  9. 9

    El barrio de Bodegas de Villamediana, intransitable y peligroso
  10. 10

    Educación estudió 43 casos de acoso el curso pasado, 19 más que hace un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Leo Messi renueva por el Inter Miami

Leo Messi renueva por el Inter Miami