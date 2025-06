Pablo Marín (Logroño, 2003) se encontraba estudiando sus últimos exámenes –el año próximo, previsiblemente, acabará su carrera universitaria de Pedagogía– cuando recibió la llamada de ... su representante. «Estás en la prelista de Santi Denia», le dijo Candelas García León. El riojano de la Real Sociedad sabía que era una posibilidad después de la buena temporada que acababa de concluir.

Pablo Marín ha cerrado el año con 38 partidos (de 53 posibles) con el primer equipo de la Real Sociedad. En muchos de ellos ha sido titular, y en algunos –como el disputado por el equipo donostiarra en el Bernabéu– ha sido considerado por muchos medios como el mejor de los vascos. Marcó contra el Anderlech en la Europa League y también contra el Girona, en la despedida en Anoeta de Imanol Alguacil, el técnico que le ha dado la oportunidad de hacerse un futbolista de Primera División.

Esa campaña hizo que el seleccionador nacional sub 21 volviera a poner los ojos en él (ya lo tuvo a sus órdenes en la selección española sub 19 hace un par de años) y lo incluyera entre los convocados en una primera lista para preparar el Campeonato de Europa sub 21.

El viernes se estrenó con la camiseta de La Rojita, ya sabiendo que había pasado la criba y estaba en la lista definitiva de los jugadores que viajarán a Bratislava para disputar el campeonato continental.

Hoy, el riojano –formado en el EDF aunque desde juvenil defiende la camiseta blanquiazul de la Real– estará ya en Eslovaquia a la espera de iniciar la primera fase del torneo, donde espera el anfitrión el miércoles; Rumanía, el sábado, y cerrarán la primera fase el martes frente a Italia. Luego ya, dependerá de los resultados.

– ¿Qué se siente y en qué se piensa cuando a uno le comunican que está convocado con la selección española sub 21?

– Uff, se siente mucha alegría. Todos hemos pasado por momentos complicados, pero lo que pensé en ese momento es en el trabajo del día a día. En el esfuerzo. Ví que el trabajo había tenido su recompensa.

– Ir a un Campeonato de Europa y con la selección española sub 21 ya son palabras mayores. Actualmente España tanto en categoría absoluta como en sub 21 es uno de los favoritos en cualquier competición en la que participe por la trayectoria de los últimos años.

– Yo prefiero evitar los favoritismos. No soy partidario de ver las cosas así. Todos los rivales van a ser complicados y van a tratar de ofrecer su mejor nivel en el torneo, así que no creo que nadie sea favorito ahora.

– Pero reconocerá que estar en la sub 21 es ya un paso importante.

– Desde luego. Todo niño quiere jugar al fútbol en la selección de su país. Es un sueño cumplido.

– ¿Sabe ya algo de sus rivales? ¿Se atreve a hacer pronósticos?

– La verdad es que no conocíamos mucho, pero ya llevamos unos días viendo vídeos y lo que está claro es que todos tienen grandes jugadores y las ideas muy claras. Como decía antes, van a tratar de dar su mejor versión a lo largo del campeonato.

– ¿Y ustedes? ¿Cómo son?

– Tenemos un buen grupo (y ríe), grandes personas y grandes futbolistas.

– ¿Conocía a sus nuevos compañeros?

– Con algunos ya coincidí en la sub 19, a otros porque compartimos representante...

– ¿Qué le ha pedido Santi Denia a usted?

– Que haga lo que hago habitualmente en la Real, que es lo que hago seguro, porque eso es lo que me ha traído hasta aquí.

– Al inicio de la conversación, comentaba usted que ha pasado malos momentos. El año pasado debió ser muy duro, pasó de haber debutado y participado en 16 partidos con el primer equipo, cuando aún tenía ficha del tercero, a no jugar ni un sólo minuto el año pasado en el primer equipo.

– Muchas veces se me pregunta que qué es lo que pasó. No pasó nada, y la verdad es que creo que lo gestioné bien. Mientras otros lo veían por el lado negativo, yo me lo tomé con tranquilidad y como un paso más en mi formación. Era un privilegiado por poder seguir mejorando al lado de esos grandes jugadores de la Real y luego jugando en el Sanse. Me sirvió para madurar como jugador.

– Su excelente temporada de este año ¿puede decirse que es consecuencia directa de ese mal año que pasó, pero que como dice, le hizo evolucionar como jugador?

– Pues en cierta forma seguro que sí, porque todo ayuda. Yo tenía muy claro que, cada día, yo podía ser mejor. Imanol me apretaba y me exigía, y eso me hacía seguir trabajando, jugando y mejorando.

– El pasado viernes, en Alcorcón, Santi Denia alineó a dos equipos completamente diferentes en cada mitad del partido contra Ucrania. ¿Se ve usted ya titular o suplente?

– Es muy difícil saber qué va a pasar. Lo que yo sí creo es que en el torneo de Eslovaquia vamos a jugar cada tres días y eso hace que todos los jugadores del equipo estén preparados para poder participar. Todos vamos a ser necesarios, y muchas veces, el que sale del banquillo es el decisivo. Hay veces que los torneos se ganan con los cambios.