El Juez de Disciplina desestima la alineación indebida del Sparta Harense

Fin al periplo por los despachos de Agoncillo y Sparta Harense, de la Tercera División de fútbol sala. Y es que el Juez de Disciplina ... ya ha tomado una decisión fallando a favor del conjunto jarrero al considerar que no se incurrió en una alineación indebida durante el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado 10 de mayo.

Todo comenzó cuando el equipo de fútbol sala avionero había reclamado una duplicidad de licencias sobre un jugador del Sparta Harense, que sumó minutos en el partido que enfrentaba a ambos clubes el día 10 de mayo. En base al artículo 263.1 en el que se detalla que «los futbolistas no pueden poseer simultáneamente ninguna otra clase de licencias propias de la actividad del fútbol o de cualquiera de las especialidades», el Agoncillo consideraba que su rival había incumplido la norma y, por ende, solicitó una alineación indebida que le permitiría eludir el descenso de categoría cuando restaba una jornada para el final.

La respuesta del Sparta Harense llegó en forma de comunicado para explicar que varios de sus jugadores, no solo el citado por el Agoncillo, «juegan en una liga no federada como es la Liga Masculina de Fútbol Sala de Rioja Alavesa. Dicha liga pertenece a la Federación Vasca de Fútbol Sala, la cual no pertenece a la Federación Alavesa de Fútbol ni a la Federación de Fútbol de Euskadi, siendo una Federación totalmente independiente».

Una vez recopilada toda la información aportada por cada uno de los clubes, el Juez de Disciplina ha considerado desestimar la reclamación de alineación indebida formulada por el Agoncillo, en relación con la participación de uno de los jugadores del Sparta Harense en otra competición compatible, negando la duplicidad de licencias.

De esta manera, y gracias a este fallo, se mantiene el resultado (1-4) del partido disputados por ambos clubes en la tarde del 10 de mayo certificando la permanencia del Sparta Harense la próxima campaña en Tercera División de Fútbol Sala, que también se ganó su lugar en los campos después de ganar al Soto (4-3) en la última jornada. Por contra, el Agoncillo ha quedado descendido de dicha categoría.