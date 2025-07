Jacinto Alonso intentó el 11 de julio suspender el proceso electoral en la Federación de Fútbol

«Ni su junta directiva (la de la Federación Riojana de Fútbol) ni yo hemos paralizado las elecciones. Hemos seguido el curso, el decreto que ... tengo aquí». Una de las frases que Jacinto Alonso ha pronunciado este viernes en la sede de la Federación Riojana de Fútbol. Posiblemente, su última comparecencia como presidente de la entidad. Su presente y futuro están en Madrid. »Yo no estoy ni voy a estar en la Federación Riojana. Estoy en Madrid», aseveró en una exposición en la que recordó sus años y sus logros. Una rueda de prensa sorpresiva y en la que ofreció su relato. Los papeles, sin embargo, ponen en tela de juicio sus palabras. No las ha paralizado, pero lo ha intentado.

A las 21.23 horas de ayer jueves, Jacinto Alonso convocaba una rueda de prensa para el viernes, hoy, por la mañana. Sorprendió. Después de diez meses de elecciones, el presidente en funciones hablaba. ¿Por qué romper el silencio? Alonso esperó casi hasta el último instante para asegurar que no ha jugado ningún papel en este largo proceso que arrancó el 1 de septiembre. El aún presidente en funciones esperaba una respuesta del Tribunal del Deporte de La Rioja, que llegó el jueves a las 11.31 horas. Jacinto Alonso no ha paralizado las elecciones, pero agotó el plazo para convocarlas. Y el 11 de julio solicitó al Tribunal, como presidente en funciones de la FRF, que estimase un recurso contra el calendario electoral que la dirección general del Deporte había dado por bueno y, además, solicitaba la suspensión del acto, es decir el proceso electoral, la cita de este sábado. Agotó todos los días, hasta el último, y fue el jueves cuando el Tribunal, en un escrito de tres folios le comunicaba que no se «admitía la suspensión interesada» del acto de hoy, aunque sí admitía a trámite el recurso que presentó. Y es que el 10 de julio, la Federación Riojana dio por bueno reanudar el proceso y citar a la asamblea para este 26 de julio.

Alonso ha dejado claro que su presente y futuro están en Madrid. Y también que no ha intervenido en el proceso electoral

Alonso aprovechó para desmentir las acusaciones de favorecer al candidato Jesús Alonso en su campaña, al que ha tenido durante 17 años como vicepresidente, según indicó. Favorecer se podría interpretar, por ejemplo, que hubiera hablado con los clubes y posibles votantes para pedir su apoyo para Jesús Alonso. Se centró más en la adquisición de una nueva sede, de la que ahora los dos candidatos quieren desprenderse, también quien ha sido su vicepresidente durante tantos años, en el avance del fútbol femenino, del fútbol sala y del crecimiento de las selecciones, «que ahora compiten». Antes llamaban por teléfono a los clubes para citar a los jugadores. Y defendió la mutualidad, que llegó a definir como la mejor de España merced a su convenio con el Servicio Riojano de Salud. Un jugador que se lesiona acaba, habitualmente, acudiendo a Urgencias. A pesar de todo, y del quehacer de los candidatos, hoy se vota. Salvo sorpresa