LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica del nuevo campo de La Estrella. Justo Rodríguez
Fútbol

Los equipos vuelven a La Estrella tras la renovación de las instalaciones

Los clubes afectados por las obras han estado repartidos por otros campos de la capital, incluido el Mundial'82

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 21:20

Comenta

Vuelta a casa. Eso es lo que sienten los clubes logroñeses que este pasado lunes vieron cómo sus equipos retornaban a los entrenamientos en las ... instalaciones de La Estrella tras la intervención acometida en el centro deportivo de la barriada capitalina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6

    Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer
  7. 7 Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    El permiso habitual en las empresas riojanas por la muerte de un familiar es de tres días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los equipos vuelven a La Estrella tras la renovación de las instalaciones

Los equipos vuelven a La Estrella tras la renovación de las instalaciones