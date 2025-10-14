Los equipos vuelven a La Estrella tras la renovación de las instalaciones

Vuelta a casa. Eso es lo que sienten los clubes logroñeses que este pasado lunes vieron cómo sus equipos retornaban a los entrenamientos en las ... instalaciones de La Estrella tras la intervención acometida en el centro deportivo de la barriada capitalina.

El Consistorio logroñés puso en marcha a finales de agosto las esperadas y necesarias obras requeridas en algunas de sus instalaciones más emblemáticas y utilizadas para la práctica del fútbol como La Estrella, Pradoviejo y La Ribera.

Durante todo este tiempo, los equipos han sido reubicados, con dificultad, en otros terrenos de juego capitalinos como el Mundia'82.

Con dificultad porque cada vez es mayor la demanda de campos para poder entrenar y jugar por las entidades logroñesas y son evidente los problemas para poder satisfacer esas necesidades ante las limitadas posibilidades que puede ofrecer el Ayuntamiento de Logroño en comparación con las peticiones recibidas. Hay las instalaciones que hay y con eso se deben conformar los clubes, de momento.

Al menos, estas mejoras en las instalaciones existentes facilitarán el mejor desarrollo de la práctica deportiva.

La Junta de Gobierno local aprobó en su momento un presupuesto base de licitación de 1.150.000 euros repartido en tres lotes. A las instalaciones de La Estrella se destinó una partida de 283.414,31 euros, a Pradoviejo iba a parar la mayor cantidad de dinero, 597.396,36 euros del total, mientras que la cifra marcada para la Ribera era de 269.188,76 euros.