El Arsenal sigue en racha y aplasta al Ipswich en la Premier

El Arsenal, verdugo del Real Madrid en la Champions, mantuvo su gran momento de forma con un 0-4 al Ipswich, virtualmente descendido a la Championship y que no tuvo nada que hacer contra un equipo enrachado. Los 'gunners' salieron al campo con un once prácticamente similar al del miércoles en el Bernabéu y no levantaron el pie del acelerador. Al descanso ya iban ganando por dos goles, gracias a los tantos de Trossard y Martinelli, goleeador contra el Madrid.

En la segunda mitad la tónica fue la misma y de nuevo, dos dianas de Trossard y Nwaneri establecieron el resultado final. El equipo de Arteta demostró ambición para competir, aunque su rival fuera un conjunto ya sin opciones de permanencia. Así, sumó una victoria que le permite mantener el ritmo con la semifinal de la Champions en el punto de mira. Su eliminatoria contra el PSG será dura, pues ambos equipos atraviesan dinámicas similares.

La victoria del Arsenal mantiene viva la lucha por el título de la Premier una semana más, aunque sería prácticamente un milagro que el Liverpool no lo levantase. En cualquier caso, los tres puntos le acercan la posibilidad de jugar la Champions vía Premier la próxima temporada. Le sigue el Newcastle, que ocupa el tercer lugar con 59 puntos, y hasta el Aston Villa, que está séptimo con 57, se estira una encarnicada pelea por los puestos de Liga de Campeones.

En esa batalla está también el Chelsea, que remontó en su visita al Fulham en los últimos diez minutos de partido. El equipo 'blue' venía de disputar la vuelta de los cuartos de Conference, aunque el esfuerzo se compensa con una amplia plantilla. Los de Stamford Bridge tienen un complicado calendario final, pues mientras compiten por alzar el tercer título europeo, en la Premier se medirán a Liverpool, Newcastle, Manchester United y Nottingham Forest.

Por su parte, el United, después de lograr una épica clasificación para las semifinales de la Europa League en una prórroga contra el Lyon que convirtió Old Trafford en un manicomio, cayó esta vez en su estadio. El Wolverhampton se impuso al conjunto de Amorim con el solitario gol del español Pablo Sarabia, con lo que iguala al su rival a puntos, en la decimocuarta posición del campeonato. De no ser por el bajo nivel de Ipswich, Leicester y Southampton, los tres equipos que descenderan de la Premier, el United incluso podría haber pasado por serios apuros para la permanencia. Necesitará mostrar una imagen muy distinta si pretende aspirar a ganar la Europa League, con una dura semifinal ante el Athletic, que sueña con disputar la final en San Mamés.