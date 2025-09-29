La riojana Carlota Chacón, convocada para el Mundial Sub'17 La de Fuenmayor aparece en la lista definitiva de la seleccionadora y viajará a Marruecos con el combinado nacional

Marta Hermosilla Garrido Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Una nueva futbolista riojana volverá a vestir la elástica nacional en un Mundial. Después de que Ana Tejada y Sara Ortega hicieran historia, la jugadora de Carlota Chacón busca seguir su estela levantando la copa del mundo con la Selección Sub'17 en Marruecos, donde va a llevarse a cabo la competición del 17 de octubre al 8 de noviembre. La de Fuenmayor sumará así un nuevo hito en su prometedor bagaje tras su participación en el último Europeo disputado en las Islas Foreo, pese a su eliminación en la fase de grupos.

La delantera de la Real Sociedad, formada en la UD Logroñés, ya se concentró con la selección la semana pasada para la disputa de los primeros amistosos peleando por hacerse un hueco en la lista definitiva de Milagros Martínez. Y el buen rendimiento de Chacón ha surtido su efecto ya que ha sido una de las 21 jugadoras elegidas por la preparadora nacional.

Antes de coger las maletas y desplazarse a Marruecos, donde se llevará a cabo el Mundial Sub'17, el Carlota Chacón se concentrará con el combinado nacional el 6 de octubre hasta el día 15. Durante dicha preparación realizarán varias sesiones de entrenamiento y jugarán dos partidos amistosos ante Méjico (8 de octubre) y contra EEUU (12 de octubre).

Habrá que seguirle la pista muy de cerca a esta joven promesa del fútbol. De nuevo, «made in» La Rioja.

Temas

Liga Primera División Femenina