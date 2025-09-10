El Racing deja fuera de la Copa de la Reina al Pradejón

El Pradejón no pudo con un Racing de Santander que mostró su superioridad en el municipal pradejonero en la primera eliminatoria de la Copa de ... la Reina y dejó fuera de la competición al equipo riojano. El conjunto cántabro encarriló el partido pronto con un gol en el minuto 7 después de una pérdida de balón de las locales. Irene Canal no perdonó.

Pradejón Pradejón: Sheila Asensio, Nerea Tellería, Irati Ezkurida, Blanca Peñalver (Rebeca Martín, min. 61), Ana Pagola, Laura Pérez, Aya Ahmada (Daniela Muñoz, min. 65), Cintia Azpeleta (Iranzu López, min. 46), Miriam Rodrigo, Ainoa López (Alejandra Romero, min. 74) y Andrea Galán (Daniela Espejo, min. 61). 0 - 4 Racing Paula Muñoz, Arantxa Pérez, Paula García, Alicia Ruiz (Ana María Domínguez. min. 72), Irene Canal, Naiara Ordax (Claudia Rabasco, min.61), Esther Calderón, Valentina Lucumi (Nerea de Diego, min. 61), Xesca Carbó, María Ortiz (Luna Cavada, min. 72) y Atinana García. Goles: 0-1, min. 7, Irene Canal. 0-2, min. 41 Alicia Ruiz. 0-3, min. 83, Aitana García. 0-4 min. 88, Claudia Rabasco.

Árbitra: Izaskun Muñoz asistida por Ilias Harrane y Lorena Peralta. Amonestó a la local Cintia Azpeleta y a las visitantes Esther Calderón y Naiara Ordax.

El Racing movió bien el balón tanto con pases cortos precisos como con lanzamientos largos, triangulaciones y cambios de banda. Sus jugadoras llegaban con facilidad a la portería local, no se complicaron en defensa y dominaron claramente en la posesión de balón. El Pradejón pudo lograr el empate cuando Miriam Rodrigo se quedó sola al borde del área grande, pero la portera rival atrapó sin problema su remate centrado. Irene Canal estuvo a punto de ampliar la ventaja para las visitantes poco después, pero Sheila mandó la pelota al larguero. En el 41 una jugada de equipo, con precisión y desmarque de Alicia acabó en el segundo gol visitante.

En la segunda parte, el Pradejón intentó reducir la diferencia sin fortuna. Destacó un lanzamiento de falta de Laura y remates de Daniela Muñoz y Miriam Rodrigo que no fueron efectivos. Sin embargo, no fallaron Aitana y Claudia del Racing cuando las locales estaban rotas y con una jugadora menos al retirarse Miriam lesionada y tener los cinco cambios hechos.