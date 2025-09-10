LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miriam Rodrigo avanza hacia el área grande del Racing observada por Aya Ahmada y Nerea Tellería. Sanda
Fútbol | Copa de la Reina

El Racing deja fuera de la Copa de la Reina al Pradejón

El conjunto cántabro mostró su superioridad ante las verdiblancas y se impuso por un abultado marcador (0-4) en el municipal pradejonero

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:25

El Pradejón no pudo con un Racing de Santander que mostró su superioridad en el municipal pradejonero en la primera eliminatoria de la Copa de ... la Reina y dejó fuera de la competición al equipo riojano. El conjunto cántabro encarriló el partido pronto con un gol en el minuto 7 después de una pérdida de balón de las locales. Irene Canal no perdonó.

