Marcelo Raya se convierte en el nuevo director deportivo del DUX

El DUX Logroño tiene nuevo chico en la oficina. Su nombre es Marcelo Raya y a partir de ahora pasará a ser el director deportivo de la entidad vinotinto. Es argentino -al igual que los dueños del club- tiene 51 años y conoce de primera mano los pormenores del fútbol europeo. Su llegada, tal y como explica el equipo en un comunicado, se convierte en uno de los primeros pasos del proceso de reestructuración y profesionalización que se está desarrollando en su seno buscando un futuro con una mayor proyección internacional.

La semana pasada el equipo riojano en manos de empresarios argentinos anunció el primer cambio en los despachos. Fernando Martínez, tras años de trabajo desde la base, salía del club por «motivos laborales y profesionales». Su despedida fue una sorpresa, ya que parecía ser el hombre de confianza de la nueva directiva dentro de la región amén de su bagaje y compromiso para con la entidad.

Pero el DUX Logroño se encuentra inmerso en un proceso de cambio y uno de los primeros movimientos ha llegado a través de la figura del director deportivo. A partir de ahora Marcelo Raya asumirá la dirección deportiva junto al cuerpo técnico encabezado por Héctor Blanco y «un equipo de destacados profesionales que impulsarán la nueva etapa del proyecto deportivo», dice el club en su comunicado.

Marcelo Raya cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de sociedades anónimas deportivas y clubes profesionales. Ha desempeñado roles de liderazgo como Director de Metodología de Newell's Old Boys de Rosario (Argentina) y Director de Desarrollo en Unión La Calera y Audax Italiano (Primera División de Chile). Asimismo, ha participado en experiencias europeas junto a Villarreal CF y Athletic Club de Bilbao, colaborando con el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa.

En cuanto a su cualificación, posee la Licencia PRO Conmebol, el máximo nivel de certificación otorgado por la confederación sudamericana, y una reconocida experiencia en análisis audiovisual, gestión de datos y procesos de digitalización deportiva, áreas en las que DUX Logroño viene trabajando de la mano de Sports Data Campus. Es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, cuenta con un EMBA (Executive Master of Business Administration) y acumula más de quince años de experiencia docente universitaria, tanto en programas de grado como de posgrado.

Desde el DUX Logroño han dado bienvenida a Raya asegurando que «cuentan con nuestro respaldo y los mejores deseos en esta nueva etapa que busca consolidar el crecimiento y la profesionalización del club». que Él ya se ha sumado a la dinámica del equipos buscando revertir la delicada situación que sufre en la clasificación: es penúltimo con cinco puntos, encadena otras cinco jornadas sin meter un gol y viene de hilvanar tres semanas seguidas sin sumar.