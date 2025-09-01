Isina Corte Peláez (Infiesto, Asturias, 1996) es el rostro más buscado de la Liga F. Sus goles, tan espectaculares como decisivos, le han convertido en ... la gran protagonista de la jornada inaugural del DUX Logroño.

– La mujer de la jornada, Isina, ¿qué tal la resaca?

– La verdad es que te mentiría si no te dijera que estoy súper feliz. Hay algo de resaca emocional y las piernas ahora mismo pesan, pero ya sabemos el ritmo que demanda la categoría, y ya estamos enfocadas para el partido del sábado contra la Real Sociedad.

– ¿Cómo recuerda el partido en sí?

– Desde el calentamiento ya percibíamos buenas sensaciones. Estábamos convencidas de que podíamos sacar algo positivo, y esa confianza fue clave. Queríamos demostrar que nuestra identidad es la de pelear cada balón, dejarlo todo en el campo y ser valientes ante cualquier rival. Creo que todo eso se notó en el desarrollo del partido y en el resultado final.

– La convocatoria fue corta, ¿cómo se gestionó esa situación?

– Éramos conscientes de que íbamos justas de jugadoras porque todavía no se habían podido inscribir algunos fichajes, algo que no depende de nosotras. Pero desde el principio lo afrontamos con naturalidad. Sabíamos que daba igual cuántas fuésemos ya que las que estábamos allí íbamos a salir al 200%. Por supuesto que esperamos que la próxima jornada se puedan sumar más compañeras, pero lo importante era centrarnos en lo que dependía de nosotras y así lo hicimos.

– Lejos de amedrentarse ante un rival como el Real Madrid, se crecieron.

– Teníamos muy claro que nos enfrentábamos ante uno de los cocos de la categoría, pero nosotras teníamos un plan de partido muy claro, que era el de ser valientes, hacer una presión alta de primeras y, en caso de que nos superasen, estar muy juntitas y ordenadas para dificultarles la circulación. Queríamos aprovechar nuestra velocidad arriba, con jugadoras como Mía o Paula Partido, que nos dan mucho aire ofensivo.

– El Madrid se adelantó a balón parado, pero su gol cambió el rumbo del partido.

– Sí, ellos nos hicieron daño en esas jugadas, y la sensación es que quizá podríamos haber defendido mejor los córners. Aun así, estaba convencida de que podíamos reaccionar. Llevaba un buen rato observando a la portera, que jugaba adelantada, y pensé que si tenía la oportunidad desde fuera iba a intentarlo. Cuando me cayó el balón, no lo dudé, le pegué con confianza y, por suerte, entró.

– Ha sido catalogado como uno de los goles de la temporada, y eso que acaba de empezar, ¿qué significa para usted?

– Es, sin duda, uno de los más bonitos y de los más importantes de mi carrera. Marcar en mi debut en Liga F con este club y en un estadio como Las Gaunas, es algo que siempre recordaré. Más allá de la belleza del gol, por la forma en la que llegó y por lo que supuso para el equipo, me quedo con la emoción que sentí al ver la reacción de la grada y de mis padres, que estaban allí apoyándome. Fue un momento único.

– Y luego llegó el segundo, con un libre directo...

– En el calentamiento ya me había sentido muy cómoda con los tiros a puerta, así que tenía buenas sensaciones. En la falta hablé con Iria sobre cómo ejecutarla, estuvimos valorando las opciones y finalmente decidimos probar por dentro. Al final tuve la fortuna de que el balón dio en el palo, en la portera, y acabó dentro.

– Pero el Real Madrid terminó empatando en el añadido, ¿se fueron con mal sabor de boca?

– Un poco, porque tuvimos la victoria muy cerca, pero si lo piensas en frío, cualquiera habría firmado un empate contra el Real Madrid. Lo más importante es que terminamos el partido con buenas sensaciones y con un punto que refuerza nuestra confianza. Está claro que este resultado manda el mensaje de que aunque seamos recién ascendidas, podemos competir de tú a tú contra los grandes.

– ¿Cómo llevaron el desgaste físico al ser el primer partido en Las Gaunas?

– Creo que el equipo respondió muy bien. Se nos vio enteras durante todo el partido, pese a la poca rotación. Entrenar en la isla en hierba natural durante la pretemporada nos ha dado un plus físico que se notó.

– Ahora toca pensar en la Real.

– Sí, sabemos que hemos puesto el listón muy alto empatando contra el Real Madrid, pero eso no cambia nuestra mentalidad. Queremos seguir compitiendo al máximo, dar el 100% y que nadie pueda reprocharnos nada.