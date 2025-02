«Irme a Estados Unidos fue la decisión correcta»

El pasado 22 de abril la riojana Ana Tejada tomó la difícil decisión de dejar el fútbol español para coger su maleta buscando cumplir el ... sueño americano en el Utah Royals de Salt Lake City. Atrás dejó a su Logroño natal, familia y amigos para emprender una aventura que reconoce estar exprimiendo al máximo, tanto profesional como personalmente, en una de las ligas más diferentes pero también con más proyección del mundo.

– En apenas un par de meses se va a cumplir el año del anuncio de su fichaje por el Utah Royals. Por aquel entonces ya hablaba de que era la decisión acertada, ¿sigue refrendándolo?

– Sí. Lo hablaba con mis padres hace poco también. Yo creo que hemos acertado –y mucho– con esta decisión, ya no solo a nivel deportivo sino también a nivel personal. Me está viniendo bien para conocer nuevas culturas y mejorar el inglés. Hay veces, incluso, que cuando hablo con ellos me cuesta expresarme en español porque aquí estoy constantemente hablando inglés, escuchando en inglés y viendo series también en inglés. Estoy completamente inmersa. Luego, a nivel futbolístico, me ha venido bien para seguir cogiendo nivel. Además he tenido la oportunidad de asistir a una concentración con la Absoluta y me ha brindado un cambio de posición que me ha permitido evolucionar de jugadora.

– ¿Ha dejado de ser central?

– Ahora soy mediocentro, juego de 6. En verano tuvimos muchas bajas en esa posición y como el área defensiva ya estaba ocupada empecé a entrenar ahí. Le gusté al entrenador en los amistosos de verano y ya no he cambiado.

– ¿Está cómoda en esa posición?

– Sí, la verdad es que sí. De pequeña ya jugada en esa posición, pero es mi primer año siendo profesional en el que juego de 6. Aún tengo muchas cosas que mejorar porque en el fútbol todo va muy rápido y en esta posición más todavía. Sigo teniendo comportamientos de central que tengo que corregir pero tengo muy buenas compañeras a mi alrededor de las que aprendo cada día.

– El balance que hace es muy positivo pero me imagino que la distancia también le pesará…

– El cambio de hora es lo más duro. Son casi ocho horas de diferencia. En los días libres sí que puedo hablar con mis amigos y mis padres pero cuando entreno es mucho más difícil porque cuando acabo ellos están a punto de irse a dormir. Eso es lo peor.Me considero una persona bastante familiar y me cuesta mucho estar separada de ellos, pero es el precio a pagar por tomar la decisión de venir a jugar aquí.

– ¿Qué es lo que más echa de menos de España?

– La comida. En Navidades, que pude estar cerca de un mes en casa, lo primero que le pedí a mis padres fue ir a la calle Laurel a tomar unos pinchos. Echaba mucho de menos los champiñones, los rotos… Ya no solo añoras eso sino la comida de casa, de un plato que haga mi padre o mi madre como las lentejas. Aquí es muy diferente la vida, va totalmente opuesto a España, va todo mucho antes. Para las seis o las siete ya estoy cenando, cosa que en Logroño a las nueve y media da gracias si me siento en la mesa. Sin embargo, me he adaptado bastante bien a esta nueva manera de vida.

– Además de las compañeras, ¿ha podido hacerse un buen grupo de amigas?

– Sí, tengo un grupo bastante sano a mi alrededor. He podido hacerme un grupo de amigas, de gente más cercana a mí que puedo confiar en ellas y contarles cuando estoy mal o tengo algún bajón. La verdad es que son muy buenas personas y disfruto mucho con ellas. He hecho algún viaje estos meses, aunque no tanto como los que me gustaría. Bajé hacia el sur de Utah, también estuve en San Diego y Florida. Mis padres vendrán este verano así que espero aprovechar con ellos.

– ¿Qué respuesta ha recibido por parte de la afición?

– Están muy volcadas con nosotras. Un ejemplo de ello es que, después de uno de los partidos, un grupo de chicas de la grada se fijaron en un tatuaje que tengo con forma de jirafa y dos meses después volvieron con una jirafa de peluche para regalármela. Es un detalle que habla mucho de la afición de aquí. No es que no le importe que no ganes, pero creo que te valoran mucho como deportista y como persona. El apoyo que te dan es enorme y cuando vas al estadio se nota.

– Van con un calendario totalmente opuesto a Europa. Están en pretemporada y empiezan a competir en marzo…

– Es totalmente opuesto a lo que estaba acostumbrada. La temporada empieza en marzo y termina a principios de noviembre. Si quedas entre las ocho primeras te clasificas para los 'play off'. Nosotras llevamos un mes de pretemporada, aunque nos queda otro más. Está siendo bastante larga y muy dura. Es más, creo que ha sido la más dura que he tenido nunca pero nos va a venir bien.

– ¿Cómo acabaron la pasada campaña?

– Terminamos en buena dinámica. Fue un año difícil para ellas, no tanto para mí porque yo llegué en un punto intermedio de la liga. Pero el primer tramo del año fue muy duro, perdían muchos partidos y no jugaban como querían. Cambiaron de entrenadora y llegó el actual, Jimmy. Desde que vino él, mejoraron muchas de las cosas que estaban pasando en el campo.

– ¿Qué diferencias ve con el tipo de juego de España?

– La base del fútbol en España es tener el balón y tener un juego posicional lo que hace que no haya tantas transiciones y que el fútbol sea más pausado. Aquí se corre muchísimo. Creo que es la mayor diferencia que veo. La exigencia es muy alta y te tienes que adaptar a ese ritmo. En este sentido, aún me sigo adaptando porque tengo el ADN de futbolista española que quiere tener mucho la pelota y el calmar el juego.

– La última vez que le vimos jugando en España fue sumando minutos con la Absoluta, ¿sigue siendo uno de tus objetivos?

– Sí, sí, ojalá. Al final cada jugadora tiene sus objetivos, pero uno de los míos es entrenar duro y trabajar para poder estar ahí. Sé que es muy complicado porque hay muchas jugadoras muy buenas que ocupan mi posición, pero yo trabajo día a día para conseguirlo. Si me dan la oportunidad la aprovecharé y aportaré todo lo que pueda y todo lo que tengo

– Es muy pronto para hablar de futuro ya que hace menos de un año que se ha asentado en EEUU pero, ¿se ve allí o por el contrario le gustaría volver a España?

– Creo que aún es pronto para decir nada, tengo que vivir muchas cosas. La vida de aquí me gusta, pero la calidad de vida que hay en España no es comparable a nada. Además allí tengo a mi familia y a mis amigos. Es una balanza que en su momento se verá hacia dónde se decanta, pero de momento mi futuro cercano, en cuanto a lo profesional, lo veo más cerca de Estados Unidos que de España por las condiciones que hay y por lo a gusto que estoy.

«Tenemos las mejores instalaciones de la NWSL»

«Las instalaciones aquí, en general, son bastante buenas y nosotras tenemos la suerte de tener una de las mejores de la liga», asegura la jugadora. La sede diaria del Utah Royals se estrenó el pasado mes de julio dotándose del mejor equipamiento de última generación para favorecer el rendimiento de la futbolista. «Tenemos un gimnasio enorme, una sala de tratamientos y fisio así como una sala de hidroterapia con bañeras de agua caliente y fría y una sauna», añade.

También disponen de una cocina completamente equipada, un vestuario con taquillas personalizadas, cinco campos al aire libre de césped natural y dos campos cubiertos en los que poder entrenar. En este sentido, la logroñesa comenta que en España «casi ningún equipo tiene esta facilidades; hace que vengas con más ganas cada día a entrenar».

La preparación en el Utah Royals es fundamental y eso, en palabras de Ana Tejada, «te permite sentirte más profesional y rendir aún mejor». Estas instalaciones no tienen apenas parangón dentro del país ya que solo el Kansas City Current y el Racing Louisville disponen de un centro de rendimiento propio como las Royals. «Aquí se apuesta por ello y tengo la suerte de formar parte de este», concluye la riojana.