Héctor Blanco viaja a Lezama con varias bajas tras el parón de selecciones

Las siete jugadoras convocadas con sus selecciones se sumaron a los entrenamientos casi al final de la semana

M. H.

logroño.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Héctor Blanco considera que su encuentro de esta mañana (12.00 horas) contra el Athletic no es tan importante como lo parece porque, en sus palabras, «no deja de ser un partido más». Pero lo cierto es que los choques contra los rivales directos por la salvación en esta primera vuelta van pasando y aprovecharlos será vital para no llegar con la soga al cuello en la parte decisiva de la competición. Cuatro puntos suma el DUX, cinco el conjunto de Lezama. Más igualado, imposible.

El cuerpo técnico ha analizado a un rival que conoce a la perfección: «Es un equipo joven que tiene muchísima calidad y al que nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Es un equipo que trata muy bien el balón y que además tiene el plus de jugar en Lezama por lo que vamos a intentar hacerle daño con nuestras armas aunque sabemos que va a ser complicado». Además, en este vestuario se encuentra una de las riojanas más ilustres del fútbol español, Sara Ortega, que hoy podría enfrentarse a sus paisanas en su casa adoptiva, Bilbao.

Aunque el Athletic es uno de esos equipos clásicos de la máxima categoría, este curso se le está atragantando a las leonas. Son decimocuartas y como las vinotinto todavía no han estrenado su casillero de triunfos. Suman cinco empates, por los cuatro de las riojanas y tres derrotas, por las otras cuatro que acumula el DUX.

Ambos equipos vuelven a la carga después de diez días de descanso sin competición por el parón de selecciones. Este impás ha hecho más mal que bien al equipo vinotinto ya que «además de que nos han faltado siete u ocho jugadoras en la mayoría de los entrenamientos, creemos que igual no podemos contar con la mayoría por tema de lesiones y fatiga», explicó Blanco.

La convocatoria de Héctor será ajustada, aunque si bien es cierto que algunos de sus mejores partidos se han dado con poca rotación en el banquillo. Estas bajas llegan en una época mala ya que además del partido de hoy, el DUX tiene la siguiente semana partido de Copa y liga.

