Zoe Matthews. DUX Logroño
Liga F

El DUX refuerza su defensa con una nueva torre: la futbolista americana Zoe Matthews

La jugadora de 1,88 metros de altura y tan solo 18 años llega del Houston Dash, equipo de la NWSL

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:39

El DUX Logroño ha metido quinta en su última semana de pretemporada. El fin de semana del 29 de agosto pisará de nuevo el verde de Las Gaunas con su vuelta a la Liga F contra el Real Madrid, pero antes de que eso pase deberán llegar cinco jugadoras más para completar una plantilla de 24 futbolistas. Y la última incorporación ya se ha hecho oficial con el fichaje de la norteamericana Zoe Matthews, que aportará frescura, altura y contundencia a la línea defensiva riojana.

El conjunto vinotinto anunció ayer la incorporación al primer equipo de la jugadora procedente del Houston Dash, equipo que compite en la NWSL. Destaca por su altura y sus 1,88 metros, y también por su juventud, tras cumplir la mayoría de edad este verano.

Matthews, en su formación, incluyó títulos en Solar SC (ECNL sub'14, 2021) y participó en la final nacional ECNL sub'17 con Legends FC (2024), recibiendo el reconocimiento All-American en high school (2022-2023). Internacionalmente, ha formado parte de los equipos juveniles de EE UU, ganando el Mundial de Montaigu sub'16 y fue convocada para el campamento de la selección absoluta de Jamaica con 15 años.

El DUX Logroño ha querido darle la bienvenida a la futbolista «convencido de que su enorme talento y futuro dentro del panorama futbolístico mundial aporte futuros éxitos deportivos al DUX Logroño y nos ayude a seguir creciendo en la búsqueda de la consolidación del equipo dentro de la Primera División Liga F». Matthews se pondrá ya a las órdenes de Héctor Blanco.

