El DUX refuerza su defensa con una nueva torre: la futbolista americana Zoe Matthews

El DUX Logroño ha metido quinta en su última semana de pretemporada. El fin de semana del 29 de agosto pisará de nuevo el verde de Las Gaunas con su vuelta a la Liga F contra el Real Madrid, pero antes de que eso pase deberán llegar cinco jugadoras más para completar una plantilla de 24 futbolistas. Y la última incorporación ya se ha hecho oficial con el fichaje de la norteamericana Zoe Matthews, que aportará frescura, altura y contundencia a la línea defensiva riojana.

El conjunto vinotinto anunció ayer la incorporación al primer equipo de la jugadora procedente del Houston Dash, equipo que compite en la NWSL. Destaca por su altura y sus 1,88 metros, y también por su juventud, tras cumplir la mayoría de edad este verano.

Matthews, en su formación, incluyó títulos en Solar SC (ECNL sub'14, 2021) y participó en la final nacional ECNL sub'17 con Legends FC (2024), recibiendo el reconocimiento All-American en high school (2022-2023). Internacionalmente, ha formado parte de los equipos juveniles de EE UU, ganando el Mundial de Montaigu sub'16 y fue convocada para el campamento de la selección absoluta de Jamaica con 15 años.

El DUX Logroño ha querido darle la bienvenida a la futbolista «convencido de que su enorme talento y futuro dentro del panorama futbolístico mundial aporte futuros éxitos deportivos al DUX Logroño y nos ayude a seguir creciendo en la búsqueda de la consolidación del equipo dentro de la Primera División Liga F». Matthews se pondrá ya a las órdenes de Héctor Blanco.