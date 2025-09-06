El muro infranqueable txuri-urdin

El DUX Logroño afronta esta tarde, a partir de las 20.00 horas en Las Gaunas, un nuevo test de máxima exigencia frente a ... la Real Sociedad. El conjunto riojano llega reforzado en lo anímico tras firmar la gesta del empate ante un equipo como el Real Madrid, y casi ganarle, en su estreno liguero. Pese a que este punto ha dado confianza a las de Héctor Blanco, que demostró poder competir contra cualquiera, ahora les espera un rival que históricamente se le ha atragantado: el muro txuri-urdin.

El DUX Logroño y la Real Sociedad se han enfrentado en los últimos años en seis ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos, y el balance no puede ser más adverso para las riojanas con cinco derrotas y un único empate en su casillero. Ese 2-2 llegó el 23 de septiembre de 2018, en el debut de las vinotinto en la élite bajo las siglas del EDF. A partir de entonces, las donostiarras siempre se han impuesto con holgura en el marcador.

En esa misma campaña, que siempre quedará grabada en la retina del conjunto vinotinto, la pesadilla txuri-urdin dio sus primeras señales con un contundente 3-0 en Zubieta que dejó en evidencia la diferencia de rodaje.

En la temporada 2019-2020, marcada por la irrupción de la pandemia, solo se pudo disputar el choque de la primera vuelta y la Real no dio opción con un 5-0 en San Sebastián en el que las locales arrollaron al equipo riojano desde el principio. La siguiente campaña, la última del DUX Logroño en la máxima categoría, tampoco ofreció consuelo. En Las Gaunas, las visitantes se llevaron tres puntos con un sólido 0-2 y en la vuelta, la Real Sociedad volvió a imponerse con un 3-1 pese a que las vinotinto pudieron recortar distancias.

El último precedente entre ambos conjuntos corresponde al pasado 1 de agosto, en pretemporada. Fue un amistoso, pero el resultado volvió a ser aplastante con un 4-0 para las donostiarras, que dominaron en todos los aspectos del juego. Al recordar aquel encuentro, Héctor Blanco reconoce con sinceridad que ellas «fueron muy superiores a nosotras; es un equipo ya está muy rodado, que fomenta mucho la cantera y que ha fichado muy bien».

Con este historial, el partido de esta tarde se presenta como un reto mayúsculo para el DUX Logroño, que no solo busca puntuar en la clasificación, sino también derribar una barrera psicológica que arrastra desde hace más de cinco años.