El muro infranqueable txuri-urdin
Tras el empate con el Real Madrid, el DUX se mide a una Real Sociedad a la que nunca ha logrado ganar
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:42
El DUX Logroño afronta esta tarde, a partir de las 20.00 horas en Las Gaunas, un nuevo test de máxima exigencia frente a ... la Real Sociedad. El conjunto riojano llega reforzado en lo anímico tras firmar la gesta del empate ante un equipo como el Real Madrid, y casi ganarle, en su estreno liguero. Pese a que este punto ha dado confianza a las de Héctor Blanco, que demostró poder competir contra cualquiera, ahora les espera un rival que históricamente se le ha atragantado: el muro txuri-urdin.
El DUX Logroño y la Real Sociedad se han enfrentado en los últimos años en seis ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos, y el balance no puede ser más adverso para las riojanas con cinco derrotas y un único empate en su casillero. Ese 2-2 llegó el 23 de septiembre de 2018, en el debut de las vinotinto en la élite bajo las siglas del EDF. A partir de entonces, las donostiarras siempre se han impuesto con holgura en el marcador.
En esa misma campaña, que siempre quedará grabada en la retina del conjunto vinotinto, la pesadilla txuri-urdin dio sus primeras señales con un contundente 3-0 en Zubieta que dejó en evidencia la diferencia de rodaje.
En la temporada 2019-2020, marcada por la irrupción de la pandemia, solo se pudo disputar el choque de la primera vuelta y la Real no dio opción con un 5-0 en San Sebastián en el que las locales arrollaron al equipo riojano desde el principio. La siguiente campaña, la última del DUX Logroño en la máxima categoría, tampoco ofreció consuelo. En Las Gaunas, las visitantes se llevaron tres puntos con un sólido 0-2 y en la vuelta, la Real Sociedad volvió a imponerse con un 3-1 pese a que las vinotinto pudieron recortar distancias.
El último precedente entre ambos conjuntos corresponde al pasado 1 de agosto, en pretemporada. Fue un amistoso, pero el resultado volvió a ser aplastante con un 4-0 para las donostiarras, que dominaron en todos los aspectos del juego. Al recordar aquel encuentro, Héctor Blanco reconoce con sinceridad que ellas «fueron muy superiores a nosotras; es un equipo ya está muy rodado, que fomenta mucho la cantera y que ha fichado muy bien».
Con este historial, el partido de esta tarde se presenta como un reto mayúsculo para el DUX Logroño, que no solo busca puntuar en la clasificación, sino también derribar una barrera psicológica que arrastra desde hace más de cinco años.
El DUX presenta una convocatoria de 19 jugadoras con Zoe, Rebeca y Flavine
El DUX Logroño recibe esta tarde en Las Gaunas a la Real Sociedad (20.00 horas) en un exigente inicio de temporada. Su técnico, Héctor Blanco, reconoció la dificultad del calendario tras el valioso empate frente al Real Madrid en la primera jornada: «Ya había advertido de que es uno de los cuatro o seis mejores equipos de Europa y conseguir puntuar ante ellas reconforta el trabajo que venimos haciendo».
Sobre el rival de hoy, el entrenador vinotinto subrayó el nivel de un conjunto txuri-urdin que, pese a que «quizá no tiene el nombre del Real Madrid», «es un equipo muy trabajado, joven, con las ideas claras y que va a estar arriba en la clasificación» y que también viene de empatar al Madrid CFF (2-2). Para superarle y romper con la maldición que lleva arrastrando ante las donostiarras estos últimos años, el técnico añadió que el equipo tiene claras sus señas de identidad: «Tenemos claro nuestro modelo de juego y poco a poco vamos creciendo. Con nuestras herramientas podemos hacer daño a la Real».
Además, insistió en la importancia del apoyo del público en Las Gaunas. «Les necesitamos toda la temporada, en los momentos buenos y en los malos. El otro día empujaron mucho y las jugadoras nuevas lo notaron. Espero una buena entrada porque el fútbol profesional no se ve todos los días».
Además, la convocatoria para este encuentro trae importante novedades que permite que el DUX Logroño encare el partido con un poco más de tranquilidad. Y es que, para esta ocasión el DUX contará con 19 futbolistas en la lista, lo que permitirá dar más oxígeno al equipo tras las limitaciones del estreno liguero ante el Real Madrid, donde solo hubo 16 jugadoras disponibles.
Se incorporan a la convocatoria las internacionales Zoe Matthews, Rebeca Costa y Flavine Mawete, que se perdieron el primer encuentro por problemas administrativos en sus fichas. Ahora ya están disponibles y podrían tener minutos esta tarde en Las Gaunas, como ya ocurrió durante los partidos amistosos de la pretemporada. Por contra, de las cuatro futbolistas africanas que faltan por aterrizar en el primer equipo aún no se sabe nada sobre su llegada.
