Las jugadoras del DUX Logroño celebran un gol ante el Real Madrid. Sonia Tercero
Fútbol | Liga F

El muro infranqueable txuri-urdin

Tras el empate con el Real Madrid, el DUX se mide a una Real Sociedad a la que nunca ha logrado ganar

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:42

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:42

El DUX Logroño afronta esta tarde, a partir de las 20.00 horas en Las Gaunas, un nuevo test de máxima exigencia frente a ... la Real Sociedad. El conjunto riojano llega reforzado en lo anímico tras firmar la gesta del empate ante un equipo como el Real Madrid, y casi ganarle, en su estreno liguero. Pese a que este punto ha dado confianza a las de Héctor Blanco, que demostró poder competir contra cualquiera, ahora les espera un rival que históricamente se le ha atragantado: el muro txuri-urdin.

