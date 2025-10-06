El DUX se medirá al Europa en la Copa de la Reina

Marta Hermosilla Garrido Lunes, 6 de octubre 2025, 17:12 Comenta Compartir

El Europa. Ese será el rival del DUX Logroño en la tercera ronda de la Copa de la Reina, la primera que contará con equipos de la Liga F. Así lo ha querido el bombo después de que la entidad vinotinto quedase emparejada con el conjunto catalán, del distrito de Gracia de Barcelona, que milita en Primera Federación.

Cabe recordar que el conjunto riojano tiene un idilio especial con este torneo. Llegó a una final que disputó y perdió en La Cartuja ante el todopoderoso Barcelona. No pudo alzar la copa, pero se colgó la presea de plata. La temporada pasada también se vivió un día grande en Las Gaunas cuando el equipo, que aún militaba en Primera Federación, superó a un Eibar de la máxima categoría con una victoria de mérito en Las Gaunas. No pudo, eso sí, contra el Madrid CFF contra el que cayó eliminado en octavos en su última participación en la competición.

El DUX Logroño vuelve a entrar en liza y tendrá un emocionante partido contra el Europa por delante. Lo hará a domicilio, entre el 4 y 6 de noviembre, ya que los partidos se resolverán siempre en el campo del equipo de menor categoría. En este caso, este primer duelo copero de las riojanas se dirimirá en el Nou Sardenya de la ciudad condal.