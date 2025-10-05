El DUX Logroño, sin Nancy Amoh, busca su primera victoria del curso El conjunto vinotinto recibe esta tarde, a las 16.00 horas, a un aguerrido Granada que «sabe a lo que juega, que quiere el balón y que tiene a jugadoras de calidad»

El DUX Logroño afronta esta tarde en Las Gaunas (16.00 horas) una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias esta temporada. El equipo dirigido por Héctor Blanco quiere dar un paso al frente y comenzar a traducir en resultados las buenas sensaciones que ha venido dejando sobre el césped en las últimas jornadas.

A pesar de haber rozado el triunfo en duelos tan exigentes como ante el Real Madrid o el Badalona, el conjunto riojano sigue sin conocer la victoria y se mantiene en la zona baja de la clasificación. El técnico es consciente de que el equipo todavía se encuentra en proceso de ajuste, con una plantilla que apenas lleva una semana cerrada, pero confía en que el trabajo diario y la evolución mostrada jornada a jornada pronto se traduzcan en puntos.

«El equipo está disgustado por la derrota ante el Alhama, pero también tenemos que quedarnos con las buenas sensaciones de la primera parte», explicó Héctor Blanco, en referencia al último partido liguero, en el que las riojanas cayeron por 2-4 pese a adelantarse en el marcador y dominar en muchos tramos del encuentro. La expulsión de Nancy Amoh en el minuto 41 resultó determinante y condicionó el desarrollo del choque.

El técnico insiste en mantener la calma y mirar el largo plazo: «Sabemos que la primera vuelta va a estar muy igualada, y que todo se decidirá en la segunda. Pero cuantos más puntos sumemos ahora, mejor, porque tener ese colchón siempre ayuda. No tenemos que mirar más allá del trabajo diario; los puntos llegarán», aseguró en la previa.

Enfrente estará un Granada que llega a Logroño tras un buen arranque de campeonato. El conjunto andaluz, quinto la pasada campaña, ocupa actualmente la séptima posición, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. «El Granada es un equipo que sabe a lo que juega, que quiere el balón y que tiene jugadoras con mucha calidad, pero jugamos en casa y no tenemos que tener miedo a nadie. Tenemos nuestras armas y vamos a intentar hacerlas fuertes», subrayó Blanco.