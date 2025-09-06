LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Justo Rodríguez
Fútbol | Liga F

El DUX Logroño conoce la cara B del VAR

Tras una ajustada falta sobre la línea de cal, la Real Sociedad solicitó la revisión y le concedieron un penalti que transformó Nerea para llevarse los tres puntos a San Sebastián

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:27

Para el DUX Logroño la Real Sociedad era y sigue siendo un muro infranqueable. No conoce lo que es ganar a las donostiarras y ... este sábado, en Las Gaunas, se ha vuelto a escribir un capítulo en su historia al firmar una nueva derrota no exenta de polémica. Y es que pese, tras un partido de resistencia numantina por parte de las riojanas, el VAR terminó poniéndose a favor de las visitantes señalando penalti dentro del tiempo de descuento. Nerea no falló y el equipo vinotinto muere en la orilla cuando ya acariciaba un nuevo punto en su casillero. Cruel derrota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  5. 5

    La videovigilancia inteligente que viene
  6. 6 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  7. 7 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  10. 10

    Cocina de producto con nombre propio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El DUX Logroño conoce la cara B del VAR

El DUX Logroño conoce la cara B del VAR