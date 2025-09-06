El DUX Logroño conoce la cara B del VAR

Para el DUX Logroño la Real Sociedad era y sigue siendo un muro infranqueable. No conoce lo que es ganar a las donostiarras y ... este sábado, en Las Gaunas, se ha vuelto a escribir un capítulo en su historia al firmar una nueva derrota no exenta de polémica. Y es que pese, tras un partido de resistencia numantina por parte de las riojanas, el VAR terminó poniéndose a favor de las visitantes señalando penalti dentro del tiempo de descuento. Nerea no falló y el equipo vinotinto muere en la orilla cuando ya acariciaba un nuevo punto en su casillero. Cruel derrota.

El once de Héctor Blanco presentó novedades, aunque menos de las esperadas. Con su ya clásico modelo de juego, Colomina, Nata e Iria Castro formaron el eje central de la zaga, acompañadas por Annelie en el carril derecho y Zoe, que debutaba con la elástica vinotinto, en el izquierdo. En el medio se mantuvo el trío formado por Falfán, Isina y Marta, mientras que en ataque Paula Partido y Mía Asenjo fueron las referencias.

Las riojanas arrancaron con intensidad y pronto avisaron con una gran acción de Paula Partido, cuyo disparo se estrelló en el poste, aunque la jugada quedó anulada por haber salido el balón previamente. Fue un inicio que mostró las intenciones del DUX, pero poco a poco la Real Sociedad fue imponiendo su dominio. A los ocho minutos, un potente disparo de Andreia fue desviado por Iria Castro a córner, marcando el inicio del asedio visitante.

El conjunto donostiarra basó su peligro en la posesión y en las jugadas a balón parado, como ya había adelantado su entrenador en la previa. Aiara Aguirrezabala protagonizó una de las ocasiones más claras con un soberbio control con la zurda al pase de Paula Fernández, aunque su disparo se marchó al lateral de la red. La propia Fernández también probó fortuna desde fuera del área en el minuto 21, obligando a Miralles a intervenir.

La Real acumuló hasta un 84% de posesión en el primer tramo, obligando al DUX a replegarse en bloque bajo y a multiplicar esfuerzos defensivos. Aun así, las logroñesas supieron aguantar y, en el minuto 35, tuvieron su primer córner, lanzado por Isina y bien defendido por Andreia cuando Paula Partido ya se preparaba para el remate. La que sí que llegó a rematar, esta vez tras una falta botada por Isina, fue Nata con un chut desde la frontal que obligó a la guardameta a lucirse, pese a que la acción quedó invalidada segundos después por una falta anterior cerrando el primer tiempo con un empate a cero.

Había que apretar, y mucho, para superar a la Real Sociedad. Por ello, Héctor Blanco decidió mover el banquillo, dando entrada a la delantera congoleña Flavine Mawete, que debutaba en Las Gaunas en lugar de Paula Partido. En medio de ese esfuerzo colectivo, Marta encendió las alarmas al quedarse con la rodilla derecha encajada tras una disputa en el centro del campo. El equipo temió lo peor, pero la centrocampista salió por su propio pie, fue revisada y regresó al terreno de juego.

Con el paso de los minutos, el DUX comenzó a soltarse en ataque. Zoe se animó con un disparo desde la frontal que atrapó Julia Arrula sin problemas, mientras que la Real volvió a poner en guardia a las riojanas con una jugada de Andreia, que tras driblar a Zoe se plantó sola ante la portería, pero envió su disparo alto.

El equipo riojano se animaba y, tras un saque rápido de banda, Flavine combinó con Mía Asenjo, que se coló en el área, aunque su disparo final no encontró portería. Pero el aviso más serio volvió a ser donostiarra. Nerea Eizagirre tuvo la más clara en el minuto 76 con un zurdazo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño, helando a la grada de Las Gaunas.

Y una falta de Valderas sobre Lucía, ya en el añadido, cambió el rumbo del partido. La Real Sociedad solicitó el VAR y la colegiada estuvo más de cinco minutos viendo la jugada de manera milimétrica. Finalmente, se señaló penalti ante el enfado del banquillo de Héctor Blanco y Nerea no falló en su disparo, lento, engañando a la perfección a Miralles al ponerlo a la izquierda para llevarse unos tres puntos que debían haberse repartido.