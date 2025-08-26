El DUX Logroño afronta su estreno en primera división

Domingo 31 de agosto. Ese es el día elegido para ver la vuelta del fútbol riojano a la máxima categoría del balompié. Y será con ... el DUX. Serán las chicas las que porten tal galón y además lo harán ante uno de los clubes más imponentes del panorama nacional: el Real Madrid. Las Gaunas se vestirá de gala para un estreno de enorme exigencia que simboliza el regreso del club vinotinto a una liga que no es la misma que dejó años atrás.

La calidad, el nivel y la visibilidad del fútbol femenino se ha disparado y con ello la dificultad del reto que se presenta por delante; aunque el camino hasta aquí tampoco ha sido sencillo después de cuatro temporadas luchando por volver y tras un verano de preparativos que ha estado marcado por la falta de efectivos y de acierto en puerta rival. Si bien el balance sobre el papel es negativo, dentro del seno capitalino la confianza es plena por lo que está por llegar y por el proyecto a presentar, pese a que éste se encuentre todavía en construcción.

El verano comenzó para el DUX Logroño el miércoles 16 de julio cuando el equipo dirigido por Héctor Blanco pisó por primera vez el campo de su nueva ciudad deportiva, La Isla, inaugurando la pretemporada con un plantel que claramente seguía la línea continuista del proyecto que consiguió el ascenso. Con las pilas cargadas y la ilusión renovada, el club riojano disputó su primer test estival diez días después de echar a rodar ante un Eibar al que se enfrentará meses después en la Liga F. Con apenas diez jugadoras del primer equipo y varias del filial para completar la convocatoria, las vinotinto compitieron con dignidad en la primera parte, aunque en la segunda el cansancio se hizo notar cayendo por la mínima (0-1) en casa.

La segunda prueba fue aún más exigente frente a la Real Sociedad. En Tolosa, con solo nueve futbolistas del proyecto de Primera disponibles, el equipo no pudo frenar a un rival que está llamado a pelear por los puestos hegemónicos de la élite. El marcador fue contundente (4-0), pero el cuerpo técnico se tomó este amistoso como el partido perfecto con el que instruirse.

La escasez de efectivos lastró tanto al DUX en un inicio, que el club se vio obligado a suspender el partido que le iba a enfrentar al Athletic previsto para el 6 de agosto. Sin embargo, el paso de los días permitió que las futbolistas prometidas se fueran incorporando a la dinámica de La Isla como pudo ser la llegada de la delantera congoleña Flavine Mawete, que debutó ante el Alavés (2-0) en Las Viñas de Cenicero. A partir de ahí, con la incorporación de Xime y de Daiana tras su participación en la Copa América, la plantilla empezó a ganar consistencia.

Contra el AEM ya se pudo preparar con más detalle la semana y el equipo mostró una notable mejoría que se pudo trasladar también al marcador. Empate contra las catalanas con el primer gol que se había materializado esta pretemporada por mediación de Mía Asenjo, que permitía ir abriendo boca para la prueba contra Osasuna, con la que se logró la primera y única victoria del verano (0-1).

La recta final de la preparación llevó al equipo al límite con apenas 48 horas entre el partido contra el Tenerife y el del Madrid CFF, dos rivales de la máxima categoría. En el primero, la imagen que mostró el equipo fue positiva con ocasiones claras en la primera parte, un rendimiento competitivo notable y solo la falta de puntería impidió un resultado más favorable (0-1). En el segundo, por contra, el esfuerzo y el cansancio acumulado pasó factura que se tradujo en los cuatro goles encajados al final.

Todo ello hace que el balance de la pretemporada sea negativo en cuanto a números. De los siete amistosos disputados, cinco se saldaron con derrota, en gran medida por la falta de efectivos o la poca efectividad en el remate. En total, el DUX solo ha podido anotar dos goles este verano, mientras que sus rivales le han endosado 13. Los datos hablan de un camino todavía por recorrer, aunque desde dentro se recuerda que los partidos estivales sirven para detectar errores y pulir detalles antes de que los puntos empiecen a importar de verdad.

Este domingo, Las Gaunas vivirá un día especial. No solo se abre una nueva temporada, se escribe un nuevo capítulo en la historia del fútbol riojano a través del DUX. El regreso a la élite llega con ilusión, con la certeza de que los resultados de la pretemporada no marcan el verdadero nivel del equipo y con el compromiso de competir cada jornada al máximo nivel contra los mejores. El primero será el Real Madrid. Comienza la cuenta atrás.