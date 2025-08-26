«Estamos todavía lejos del equipo que queremos mostrar»

El DUX Logroño afronta su estreno en la Liga F con un verano atípico a sus espaldas. Las incorporaciones escalonadas, la ausencia de cuatro jugadoras ... aún y un calendario de amistosos apretado han condicionado el trabajo del entrenador. Héctor Blanco analiza cómo ha sido la preparación de estas semanas y qué espera del debut liguero de su equipo.

- ¿Cómo valora la pretemporada que ha hecho el equipo?

- Ha sido una pretemporada atípica. Las jugadoras han ido llegando poco a poco y todavía nos faltan cuatro. Eso nos ha condicionado porque la planificación estaba pensada para tenerlas antes y poder repartir cargas y minutos. Hemos entrenado mucho, pero con muchas sesiones de recuperación y vídeo, menos de trabajo táctico puro. Estamos un poquito a medias todavía y estamos aún lejos del equipo que queremos mostrar.

- Los resultados en los amistosos no han sido buenos. ¿Le preocupan?

- No. Los resultados son engañosos. En el primer partido contra el Eibar, por ejemplo, jugamos con diez jugadoras del primer equipo y competimos muy bien. Pero en la segunda parte ya había muchas del filial y eso desvirtúa el marcador. Con la Real Sociedad nos pasaron por encima, pero tampoco estábamos con todas las piezas. Por eso insisto en que no reflejan lo que somos.

- ¿Qué aspectos positivos rescata de los encuentros de preparación?

- Que hemos ido viendo una evolución. Con el Alavés probamos cosas nuevas que al principio no funcionaron, pero luego corregimos y el equipo respondió. Cuando llegaron jugadoras como Flavine, Ximena o Falfán ya se notó otra cara, más solidez y ocasiones. Contra Osasuna o Tenerife competimos bien, aunque nos faltó eficacia de cara a portería. Generamos mucho, pero no concretamos.

- El gol parece uno de los puntos a mejorar.

- Sí, sin duda. Hemos tenido en cada partido tres o cuatro ocasiones muy claras y no hemos acertado. El equipo llega, genera peligro, pero necesitamos mejorar la eficacia en el área rival. Esa es la diferencia en este nivel.

- ¿Cómo ha sido este final de pretemporada en el que han jugado dos partidos en apenas 48 horas?

- La verdad es que no ha sido lo mejor, pero bueno, son temas del club que hay que acatar por temas de logística. Sí que es cierto que empezamos mejor contra el Tenerife con buenas ocasiones que no conseguimos materializar. Y en la segunda parte empezamos con los cambios y también se notó ese bajón. Algo similar nos ocurrió contra el Madrid CFF; tuvimos tres muy claras para adelantarnos que no finalizamos. En la segunda parte sí que notamos mucho el cansancio y en cuanto nos marcaron el primer gol nos vinimos abajo.

- El equipo no está todavía completo a falta de seis días para comenzar la liga. ¿Cuánto le preocupa?

- Pues la verdad es que esperamos que lleguen pronto para armar ya el bloque definitivo. No depende del club, sino de los visados y trámites en sus países.

- A pesar de todo, ¿con qué sensaciones afrontan el debut contra el Real Madrid?

- Con ganas y confianza. Es un rival muy duro para empezar, pero también nos sirve para acoplarnos rápido al nivel de la competición. Con la incorporación de Zoe esta semana tenemos una pieza más y creo que el equipo va a competir bien. El calendario es exigente, pero nos vendrá bien para crecer.