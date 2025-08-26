LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Héctor Blanco, entrenador del DUX, durante el amistoso frente al Tenerife. Justo Rodríguez
Fútbol | Liga F

«Estamos todavía lejos del equipo que queremos mostrar»

Héctor Blanco. ·

El entrenador riojano analiza una pretemporada en la que «los resultados no reflejan lo que somos»

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Martes, 26 de agosto 2025, 08:33

El DUX Logroño afronta su estreno en la Liga F con un verano atípico a sus espaldas. Las incorporaciones escalonadas, la ausencia de cuatro jugadoras ... aún y un calendario de amistosos apretado han condicionado el trabajo del entrenador. Héctor Blanco analiza cómo ha sido la preparación de estas semanas y qué espera del debut liguero de su equipo.

