Miguel Peche

Fútbol | Liga F

El DUX no levanta cabeza ante el Eibar

El conjunto vinotinto encadena su cuarta derrota seguida en un choque en el que generó, pero en el que su falta de puntería le volvió a condenar

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:32

Comenta

El DUX Logroño sigue atrapado en una espiral que preocupa tanto en lo deportivo como en lo anímico. El conjunto vinotinto ha encadentado este ... domingo ante el Eibar su cuarta derrota consecutiva (0-1) en un duelo que volvió a mostrar el mismo patrón de las últimas jornadas: un equipo que genera, que llega, que propone… pero que no marca. Y así es imposible. Ya son seis jornadas sin ver puerta, un lastre que aleja cada vez más la salvación y que empieza a pesar como una losa en los hombros de las riojanas.

