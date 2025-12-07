El DUX no levanta cabeza ante el Eibar

El DUX Logroño sigue atrapado en una espiral que preocupa tanto en lo deportivo como en lo anímico. El conjunto vinotinto ha encadentado este ... domingo ante el Eibar su cuarta derrota consecutiva (0-1) en un duelo que volvió a mostrar el mismo patrón de las últimas jornadas: un equipo que genera, que llega, que propone… pero que no marca. Y así es imposible. Ya son seis jornadas sin ver puerta, un lastre que aleja cada vez más la salvación y que empieza a pesar como una losa en los hombros de las riojanas.

El choque en Las Gaunas ha sido otro fiel reflejo de la temporada vinotinto. Empezó bien el conjunto local, tuvo ocasiones claras y un dominio en cuanto posesión que, sin embargo, no se tradujo en goles. Sin embargo, Flavine avisó pronto con un disparo escorado que tocó red por fuera tras un gran pase filtrado de Isina. Solo unos minutos después, Annelie firmó otra acción peligrosa al poner un centro tenso al área pequeña que una defensora armera cortó en el último instante cuando varias vinotinto ya se preparaban para remachar.

El dominio riojano se extendió a los duelos individuales. Iria Castro probó desde lejos con un disparo que se marchó desviado, pero que confirmaba la iniciativa del equipo. Y la conexión entre Isina y Colomina comenzó a hacer daño: primero, con un cabezazo de la central a centro medido de la capitana, y después con la que fue la ocasión más clara de la primera mitad. En el descuento, Isina botó un córner con precisión quirúrgica y Colomina volvió a imponerse por arriba. El balón ya se colaba dentro por debajo de la escuadra cuando una defensa rival lo sacó bajo palos en una acción providencial.

La segunda parte arrancó incluso mejor para el DUX. A los pocos minutos, una brillante triangulación entre Flavine e Isina en la banda izquierda dejó a Annelie sola en la frontal del área pequeña. La austriaca libre de marca pero el balón salió por encima del larguero. Se escapó el gol, otra vez.

Y en el fútbol, cuando perdonas, lo pagas. En la primera llegada real del Eibar, Altonaga remató en el primer palo un balón aparentemente inocente que se coló bajo las piernas de Chelsea en el minuto 53. Un jarro de agua fría para un conjunto vinotinto que, desde ese instante, perdió claridad y seguridad.

Héctor movió el banquillo, adelantó a Isina como punta e intentó revitalizar el ataque, mientras Flavine trataba de generar peligro desde la izquierda. Paula Partido cayó dentro del área en una acción polémica que las riojanas reclamaron como penalti, pero ni la colegiada ni el VAR señalaron nada. Otra decisión que dejó la sensación de que, en días como este, todo cae en contra.

En el tramo final, el Eibar se sintió más cómodo y manejó el ritmo, mientras el DUX, agotado mentalmente, ya no logró generar ocasiones tan claras como en la primera hora de juego. La herida no se cerró: se hizo más profunda. Y el 0-1 dejó la impresión de que el equipo riojano mereció puntuar, pero que la falta de gol vuelve a ser un muro imposible de derribar.

Las vinotinto cerrarán el año en Canarias ante el Tenerife, en un duelo que ya se antoja decisivo para intentar frenar la caída. Porque el juego está ahí. Las ocasiones también. Pero sin gol, el túnel parece no tener salida.