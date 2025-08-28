LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Laura Martínez se abraza a Lorena Valderas en la celebración de los 'play off' de ascenso durante la pasada temporada. Sonia Tercero

Laura Martínez

Futbolista del DUX
«Debutar en Primera con el club de mi vida es cumplir mi mayor sueño»

La centrocampista de 22 años se formó en las categorías inferiores del club, debutará el domingo en la Liga F y es la única riojana del vestuario vinotinto

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:48

Laura Martínez se puso por primera vez la camiseta del antiguo EDF, actual DUX Logroño, hace ya una década. Tenía 12 años y en ... su cabeza siempre estuvo la idea de dedicarse profesionalmente al fútbol, por muy utópico que pareciese por aquel entonces. Pues bien, ahora, con 22, la centrocampista esta a punto de cumplir su mayor sueño al competir en la élite defendiendo los colores del club de su vida. No lo hará sola, ya que como la única riojana que tiene el equipo vinotinto, su familia y amigos le estarán apoyando este domingo en la grada contra el Real Madrid.

