Laura Martínez se puso por primera vez la camiseta del antiguo EDF, actual DUX Logroño, hace ya una década. Tenía 12 años y en ... su cabeza siempre estuvo la idea de dedicarse profesionalmente al fútbol, por muy utópico que pareciese por aquel entonces. Pues bien, ahora, con 22, la centrocampista esta a punto de cumplir su mayor sueño al competir en la élite defendiendo los colores del club de su vida. No lo hará sola, ya que como la única riojana que tiene el equipo vinotinto, su familia y amigos le estarán apoyando este domingo en la grada contra el Real Madrid.

– ¿Cuántos años lleva en el club?

– Empecé a jugar al fútbol en el club cuando apenas tenía 12 años y desde entonces no he salido de él. Ahora tengo 22, por lo que llevo una década defendiendo sus colores.

– ¿Cuándo promocionó al primer equipo?

– Hace tres temporadas.

– El ascenso del 2018 lo vivió como jugadora del filial, ¿verdad?

– Sí, en esa época sí que estaba en la dinámica de primer equipo durante algunos entrenamientos. Tuve la suerte de poder verlo de cerca con ellas, vivirlo de cerquita desde el banquillo, pero todavía no formaba parte del vestuario y aún me quedaban varios años para poder disfrutarlo en mis carnes. Fue muy emocionante ver cómo las chicas llevaban a La Rioja a lo más alto y que un tiempo después haya podido formar parte yo también de esa historia. Es algo que me emociona mucho.

– Supongo que ahora ha podido cumplir ese sueño.

– Sí, como ya dije cuando ascendimos, para mí era un sueño. Primero, ascender con el equipo y después poder debutar en Primera con el equipo de mi vida. Y esto segundo se va a cumplir el domingo.

– Su renovación, además, fue una de las primeras que anunció el equipo. La confianza del club en usted ha sido máxima.

– Para mí, ese sueño seguía creciendo. Ascender ya era muy importante, pero continuar en el club fue una alegría muy grande. Todo el trabajo de tantos años ha merecido la pena y me llena de orgullo. Tanto el equipo como Héctor Blanco siempre me han tendido la mano y ellos me han hecho llegar a la élite.

– Además, es la única riojana en el equipo. ¿Qué significa esto para usted?

– La verdad es que tengo mucha suerte de poder cumplir mi sueño aquí en casa, junto a mi familia y a las compañeras con las que llevo tanto tiempo. Me hace muchísima ilusión poder debutar cerca de la gente que me ha visto crecer en este club. Es un orgullo.

– ¿Qué tal ha sido la pretemporada? ¿Qué sensaciones tienen?

– Muy buenas. Empezamos poco a poco, ya que faltaban compañeras por incorporarse, pero hemos ido rodando y ahora nos encontramos bien y preparadas para debutar en la Liga F.

– ¿Cuál ha sido el partido más exigente de la pretemporada?

– El de Eibar, porque fue el primero y todavía faltaban muchas piezas. Nos sirvió como primera toma de contacto para corregir errores. A partir de ahí fuimos de menos a más y ahora nos sentimos bien.

– Los resultados no han sido los mejores, ¿cómo los han gestionado en el vestuario?

– Para nosotras lo importante era coger sensaciones, sentirnos cómodas y adaptarnos a las nuevas compañeras. Los resultados son un número, siempre gusta ganar, pero en pretemporada no les damos tanta importancia.

– Han llegado muchas jugadoras nuevas. ¿Qué tal se han adaptado?

– Muy bien. Algunas hablan otro idioma, pero poco a poco se van integrando y nosotras también nos adaptamos a ellas. El grupo está muy unido.

– Este domingo llega el estreno en Liga F en Las Gaunas. ¿Qué supone para usted este día?

– Oficialmente será mi primer partido en Liga F con el DUX Logroño en Las Gaunas. Hace años ya debuté en el campo, pero ahora es especial, nada se puede comparar con esto.

– Y contra el Real Madrid...

– Nada más y nada menos. Es un gran rival, pero estamos preparadas para dar la cara y ponerles las cosas difíciles. Sabemos que va a ser un año difícil, nos tendremos que enfrentar a los grandes nombres del panorama futbolístico mundial, pero no podemos tener miedo y debemos sacar el mayor provecho a nuestras fortalezas.

– ¿Qué objetivo real se marcan para este curso?

– Principalmente, la permanencia. Sin embargo, somos conscientes de la dificultad que esto conlleva por lo que no podemos dejar que los malos resultados nos amarguen. En este tipo de categorías la mente siempre juega malas pasadas, por lo que tenemos que disfrutar al máximo de esta experiencia. Hay veces que solo pasa una vez en la vida.

– ¿Qué os ha transmitido el entrenador, Héctor Blanco?

– Nos ha insistido en que no nos obsesionemos con los resultados. Eso nos quita presión y nos hace partir de cero, sin expectativas engañosas. Así nos sentimos fuertes y sin miedo.

– ¿Con ganas de empezar?

– Muchísimas ganas de que esto comience ya.

– ¿Le acompañará su familia a Las Gaunas?

– Por supuesto, todos ellos. Ya los tengo a todos con sus abonos preparados.