Alexia y Pina iluminan el primer capítulo de una era

Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que Suecia era una potencia del fútbol femenino mundial muy lejos del alcance de la selección española. Hoy el combinado escandinavo sigue siendo un buen equipo, competitivo al más alto nivel, pero la diferencia estriba en que ya no hay absolutamente nada inalcanzable para La Roja, capaz de acumular el cuarto triunfo consecutivo en esta particular rivalidad con una portentosa exhibición de juego liderada por los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina.

Sonia Bermúdez, curtida como internacional sobre el césped y rodada en los banquillos al mando de las categorías de base de la selección, afrontaba el gran salto de su carrera con la firme intención de abrir su era en el banquillo de la absoluta cerrando heridas del pasado con los regresos de Mapi León y Jenni Hermoso. Una vez clausurado ese espinoso capítulo, su equipo también cumplió con nota sobre el césped, en el primer capítulo de una nueva e ilusionante etapa.

A España no la frena ni la sensible baja de Patri Guijarro, su ancla en el centro del campo, agravada además por la lesión de larga duración de Tere Abelleira. La versátil Laia Aleixandri asumió los galones, con Mapi León en el once inicial, junto a la capitana Irene Paredes en el eje de la zaga, y Jenni Hermoso a la espera de su oportunidad desde el banquillo.

España Coll, Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona (Corrales, m. 88), Alexia Putellas (Alba Redondo, m. 68), Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López (Eva Navarro, m. 68), Mariona (Jenni Hermoso, m. 88) y Salma Paralluelo (Claudia Pina, m. 27). 4 - 0 Suecia Falk, Lundkvist (Holmberg, m. 84), Bjorn, Ilestedt, Sandberg, Zigiotti (Bennison, m. 88), Asllani (Blomqvist, m. 84), Angeldahl, Kaneryd, Blackstenius (Schröder, m. 75) y Rolfö (Jusu Bah, m. 84). Goles: 1-0: m. 11, Alexia. 2-0: m. 32, Claudia Pina. 3-0: m. 35, Alexia. 4-0: m. 90+4, Claudia Pina.

Árbitra: Iuliana Demetrescu (Rumanía). Amonestó a Angeldahl, Lundkvist, Kaneryd e Ilestedt.

Incidencias: Partido de ida de semifinales de la Liga de Naciones disputado en La Rosaleda (Málaga).

Aitana Bonmatí mostró el tercero de sus Balones de Oro al poblado graderío de La Rosaleda e inauguró la fiesta. Y eso que Suecia, advertida por tres derrotas consecutivas frente a España y diez goles en contra en esos tres duelos, apostó por una presión agresiva para tratar de cortocircuitar la siempre aseada salida de balón de la campeona del mundo. Sin embargo, pese a la loable intención inicial, pronto el combinado dirigido por Tony Gustavsson se encontró encerrado en sus dominios, mientras la selección española, con paciencia, trataba de encontrar la grieta nórdica.

No tardó en hallar la fisura, pues Angeldahl concedió una falta al borde del área sueca que la exquisita pierna zurda de Alexia Putellas convirtió en una obra de arte, absolutamente incontestable para Falk. Cundió el pánico entre el combinado escandinavo, muy escaldado de sus últimos encuentros con España, y el castigo pudo ser peor con un penalti sobre Salma Paralluelo, finalmente anulado por un fuera de juego previo.

El caso es que la acción provocó la lesión de la joven atacante del Barça, la peor noticia de un partido que se puso definitivamente de cara con el segundo tanto español, obra de Claudia Pina, precisamente sustituta de Salma y la futbolista de efecto revulsivo por excelencia, como tantas y tantas veces ha demostrado, ya sea vestida de azulgrana o de rojo, la prolífica goleadora catalana.

Suecia, que había reaccionado tímidamente después del primer revés, se deshizo como un azucarillo tras el segundo, cuando Vicky López sirvió con la izquierda al segundo palo para el remate de primeras, muy complejo técnicamente, de Pina, que se topó con el larguero antes de que Alexia, de vuelta a su mejor nivel como ya demostró en la Eurocopa, rubricase el 3-0. Con ese contundente resultado llegó el descanso, una suerte de campana salvadora para un conjunto nórdico prácticamente KO en el primer asalto.

El receso no le sentó del todo mal al cuadro sueco, que le tomó el pulso a la segunda entrega con una buena opción de Blackstenius a la contra. Providencial el marcaje de Irene Paredes para evitar un remate limpio de la atacante del Arsenal.

Ovaciones y traca

Suecia recurrió a un juego un tanto brusco para frenar la sangría y trató de llevar la semifinal de la Liga de Naciones a Gotemburgo todavía viva mediante el contraataque, recurso que la selección española redujo a la perfección gracias a un repliegue supersónico. Con un valioso botín en el zurrón español, el partido bajó sus revoluciones y Alexia, que comenzó la concentración con algunos problemas físicos, quién lo diría, se fue al banquillo en mitad de una sonora ovación.

Resonaron de nuevo los aplausos con la entrada de Jenni Hermoso al partido, en un tramo final en el que ambos contendientes parecían conformarse con el resultado. No fue así, esta España tiene hambre y lo demostró la guinda, otra vez de Claudia Pina, que de rosca encontró el rincón preciso para fabricar la traca definitiva a la fiesta en la que se convirtió el primer capítulo de la era Bermúdez.

