Duelo de inercias entre UDL y Ponferradina en una eliminatoria con un favorito claro La Ponferradina llega a Las Gaunas después de sumar siete de los últimos nueve puntos en juego en Primera Federación

E. M. logroño. Jueves, 30 de octubre 2025, 09:00

La eterna duda de todos los entrenadores que afrontan una eliminatoria copera similar es recurrente: ¿o reservo a los titulares de mi equipo o pongo sobre el campo todo lo que tengo? En el caso de Unai Mendia, entrenador de la UD Logroñés, respuesta de manual: «Los que salgan serán de garantías».

Para el responsable máximo del equipo blanquirrojo, el principal problema al que se enfrenta es la lista de lesionados que llenan su enfermería: «Al final tenemos las bajas de Berto, Lupu, Quique Rivero, Sergio Camacho y Pablo Bobadilla. Venimos arrastrando muchas lesiones y algún cambio habrá, pero tampoco tenemos tanto dónde elegir. Con los que estemos, creo que son jugadores que tienen nivel, que estamos entrenando bien y tenemos que competir y estar a la altura ante la Ponferradina y el domingo. Y de aquí en adelante, también».

La UD Logroñés se enfrenta a un rival de superior categoría (la Ponferradina juega en Primera Federación) lo que supone un reto superlativo para los de Mendia. Con estas palabras definía el técnico blanquirrojo a su rival: «La verdad es que es un equipo que tiene una plantilla muy competitiva, incluso para Primera Federación. Lo que pasa es que creo que no iniciaron la temporada lo bien que ellos probablemente esperarían o hubieran deseado, pero las últimas semanas le han dado la vuelta y vienen de tres resultados muy positivos, de tres porterías a cero».

En el mejor momento

Preguntado por las características del rival, Mendia lo tiene claro: «Es una plantilla amplia, tienen mucho donde elegir y va a ser un partido complicado, en el que vamos a tener que hacerlo muy bien para competir». «Seguramente –prosigue el técnico de la UD Logroñés– si lo hacemos tendremos nuestras opciones de sacar la eliminatoria. Creo que ellos no empezaron bien, pero ahora están probablemente en el mejor momento de la temporada con estos tres buenos resultados que han sacado».