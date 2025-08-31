Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja

La Vuelta será protagonista hoy en La Rioja. La ronda ciclista toma hoy las carreteras riojanas desde Alfaro hasta la estación de esquí de Valdezcaray. ... 195,5 kilómetros a lo largo de la geografía regional que permitirá a 27 localidades –Alfaro, Ventas del Baño, Rincón de Olivedo, Igea, Cornago, Villarroya, Turruncún, Arnedo, El Villar de Arnedo, Ausejo, El Redal, Corera, Galilea, Murillo de río Leza, Villamediana de Iregua, Alberite, Albelda de Iregua, Nalda, Sorzano, Sojuela, Medrano, Daroca de Rioja, Hornos de Moncalvillo, Sotés, Ventosa, Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray– ver pasar por sus calles a la serpiente multicolor en una etapa rompepiernas que cierra la primera semana de la carrera.

Será un día muy largo. Solo dos etapas superan el kilometraje de la cita riojana. La primera ya se celebró, fue el pasado 26 de agosto, con salida en Susa y llegada en Voiron. Fueron 206,7 kilómetros de recorrido entre la localidad piamontesa la meta ya en territorio francés y finalizó con el triunfo del británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) ante el favorito Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Precisamente, el belga ganó ayer en Zaragoza y se convirtió en el primer ciclista en repetir triunfo en esta edición.

La otra etapa más larga que la de hoy llegará el próximo viernes, cuando lo ciclistas tendrán que recorrer los 202,7 kilómetros que separan Cabezón de la Sal del durísimo Altu de L'Angliru. Está considerado como uno de los días clave de La Vuelta y alguno de los favoritos que todavía queden vivos pueden dejarse sus opciones en las empinadas rampas del mítico puerto después de tener que superar antes el alto de La Mozqueta y el del Corral.

No será tan dura la etapa de hoy pero la subida a Valdezcaray puede servir a alguno de los favoritos para sacar diferencias de cara a la general. El exciclista oscense y director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín, adelantaba en su análisis de la etapa en la web oficial de la prueba que «el perfil llano de la jornada podría favorecer a la fuga para conseguir una renta suficiente para luchar por la victoria. Algún favorito podría probar a sacar pequeñas diferencias en la ascensión final camino a la estación de esquí de Valdezcaray».

PERFIL ETAPA 9 Domingo, 31 de agosto de 2025 Alfaro-Estación de esquí Valzdezcaray (195,5 km.) Rincón de Olivedo 510 m. Santo Domingo 638 m. Villamediana 457 m. Cornago 682 m. Ezcaray 806 m. Nájera 504 m. Ausejo 540 m. Arnedo 517 m. 21,5 35 59,3 78 105 145,5 165 179 195 Alfaro Valdezcaray PERFIL ETAPA 9 Domingo, 31 de agosto de 2025 Alfaro-Estación de esquí Valzdezcaray (195,5 km.) Rincón de Olivedo 510 m. Santo Domingo 638 m. Villamediana 457 m. Cornago 682 m. Ezcaray 806 m. Nájera 504 m. Ausejo 540 m. Arnedo 517 m. 21,5 35 59,3 78 105 145,5 165 179 195 Alfaro Valdezcaray PERFIL ETAPA 9 Domingo, 31 de agosto de 2025 Alfaro-Estación de esquí Valzdezcaray (195,5 km.) Rincón de Olivedo 510 m. Santo Domingo 638 m. Villamediana 457 m. Cornago 682 m. Ezcaray 806 m. Ausejo 540 m. Arnedo 517 m. Nájera 504 m. 21,5 35 59,3 78 105 145,5 165 179 195 Alfaro Valdezcaray

Y es que el puerto de primera ezcarayense no es de una dureza extrema pero llega después de muchos kilómetros de traqueteo y de desgaste en las piernas. Son casi 200 kilómetros con 3.300 metros de desnivel positivo a superar y en los que el viento puede ser un factor determinante en el desarrollo de la etapa.

La subida final a Valdezcaray no tiene la dificultad de antaño, cuando se subía más allá del aparcamiento de la estación pero, pese a todo, los ciclistas deberán superar un desnivel de 663 metros en 13 kilómetros, con algo más de un 5% de desnivel. La dureza se concentra en los primeros kilómetros, con rampas del 8%, que van suavizándose a medida que se va acercando la meta. De hecho, el falso llano final puede propiciar una bonita pugna final entre los que, en el caso que se llegue en un selecto grupito, todavía les queden fuerzas para esprintar en busca del triunfo en la meta ezcarayense.

Traeen, a mantener el liderato

Los que acudan a la salida en Alfaro podrán distinguir al noruego Torstein Traeen por vestir el maillot rojo de líder de La Vuelta. El ciclista del Bahrain Victorious se colocó como líder de la carrera en la sexta etapa, aprovechando la escapada que protagonizó junto a un grupo del que saltó el australiano Jay Vine para ganar en la meta de Olot. Por tanto, el nórdico (primer noruego en ocupar la primera plaza en la ronda hispana desde Odd Christian Eiking en 2021) disfrutará de su tercer día en lo más alto.

Habrá que ver si Traeen podrá aguantar un día más ante los primeros espadas de la carrera ya que Jonas Vingegaard y Joao Almeida le siguen a una distancia prudencial. El danés del Team Visma, máximo favorito para acabar primero en Madrid el 14 de septiembre, marcha en la segunda plaza, a 2.33. El portugués, que se ha quedado como líder en solitario del UAE Team Emirates tras el fiasco del Juan Ayuso en la sexta etapa, es tercero a ocho segundos de Vingegaard.

El primer español es Marc Soler, decimosegundo a 3.04 del líder, pero está más pendiente de ayudar a su compañero Almeida que en marcarse objetivos personales. Ayuso, ya descartado de la lucha por la general, sí que puede optar por sumar nuevas victorias tras la lograda en la cima de Cerler.

El último vencedor en Valdezcaray fue el australiano Simon Clarke en 2012, de la cima riojana salió entonces como líder Joaquim 'Purito' Rodríguez.