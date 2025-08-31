LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Simon Clarke levanta los brazos en Valdezcaray tras imponerse a Tony Martin en La Vuelta de 2012. AFP
Ciclismo

Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja

Alfaro-Valdezcaray. La novena etapa de La Vuelta parte de la localidad riojabajeña y finaliza en la estación de esquí tras casi 200 kilómetros

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:15

La Vuelta será protagonista hoy en La Rioja. La ronda ciclista toma hoy las carreteras riojanas desde Alfaro hasta la estación de esquí de Valdezcaray. ... 195,5 kilómetros a lo largo de la geografía regional que permitirá a 27 localidades –Alfaro, Ventas del Baño, Rincón de Olivedo, Igea, Cornago, Villarroya, Turruncún, Arnedo, El Villar de Arnedo, Ausejo, El Redal, Corera, Galilea, Murillo de río Leza, Villamediana de Iregua, Alberite, Albelda de Iregua, Nalda, Sorzano, Sojuela, Medrano, Daroca de Rioja, Hornos de Moncalvillo, Sotés, Ventosa, Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray– ver pasar por sus calles a la serpiente multicolor en una etapa rompepiernas que cierra la primera semana de la carrera.

