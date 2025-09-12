LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas durante la crono de este jueves en Valladolid. Norte de Castilla

Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta

El juez Pedraz resuelve que la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar los hechos descritos por el colectivo proisraelí ACOM

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:19

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la Asociación para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

En un auto, Pedraz explica que, salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial.

«Pues bien, sentado lo anterior procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias», tal y como establece el artículo 65.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  3. 3

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  4. 4 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  5. 5 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  6. 6 Detenido un vecino de Albelda por tráfico de drogas cuando iba un taxi con 62 gramos de speed ocultos bajo el asiento
  7. 7

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  8. 8

    St. Gottard se despide medio siglo después de la calle Grande
  9. 9

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  10. 10

    La nueva ley antitabaco enfrenta a la hostelería con el sector médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta

Rechazada la denuncia por las protestas propalestinas de La Vuelta