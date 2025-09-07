Diez detenidos por las protestas propalestinas en la Vuelta a su paso por Lugo Una de las detenidas es responsable del BNG, que habla de «represión» tras las cargas efectuadas por Policía Nacional y Guardia Civil, que se amparan en desórdenes públicos

Las protestas propalestinas se repitieron este domingo en la Vuelta, esta vez a su llegada a la localidad lucense de Monforte de Lemos.

Al menos diez manifestantes propalestinos han sido detenidos este domingo en el tramo final de la decimoquinta etapa de La Vuelta a España a su paso por los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos. A este segundo emplazamiento, en el que estaba situada la meta, los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17:00 horas. Esta ha sido la primera jornada de protestas en Galicia tras sucederse en otros puntos de España y durante la que se han producido varias cargas policiales contra los participantes de las movilizaciones.

Las detenciones se han efectuado por desorden público «con peligro para la integridad de las personas», según trasladan fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho se han llevado a cabo en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos han sido realizadas en Monforte por efectivos de la Policía Nacional.

De este modo, entre las personas arrestadas en Monforte se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto, tal y como confirman fuentes del partido a Europa Press. No obstante, pasadas las ocho de la tarde ya había sido puesta en libertad.

Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante todo el domingo para protestar contra la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech en la Vuelta a España. Sin embargo, los episodios de mayor tensión han tenido lugar en las dos localidades referidas, donde las entidades organizadoras de las manifestaciones han denunciado «cargas policiales» y una «represión brutal».

Según su versión de lo ocurrido, todo se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte, cuando la Policía llegó a «identificar a varias personas» que portaban banderas palestinas. Las primeras detenciones se produjeron después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas que cubren el último kilómetro de llegada a la meta.

Caída de un ciclista

En el paso de La Vuelta por O Corgo, minutos antes de las 16:00 horas, los participantes de la protesta intentaron cortar la carretera y algunos fueron reducidos por los agentes, tras lo que se efectuaron un total de ocho detenciones. Entre ellas se encuentra la de un hombre involucrado en otro de los incidentes que se sucedieron en la jornada, que terminó con la caída del ciclista Javier Romo, que resultó herido fruto de la persecución de esta persona por parte de un agente.

Manifestantes propalestinos protestando este domingo a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo tras la detención de varios de ellos.

El BNG respalda a su responsable detenida y su secretaria de organización, Lucía López Sobrado, considera que «no hay motivos para el uso de la fuerza ni de la represión». «Las protestas que se están desarrollando en Galicia como en la que participaba nuestra compañera Rosana son legítimas y plenamente pacíficas», justifica.

En la misma línea, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido explicaciones al Gobierno por la «excesiva» actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las protestas propalestinas en Lugo. Al respecto, ha denunciado la existencia de «cargas policiales sin amenaza a la seguridad pública».