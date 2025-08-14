«Sigo siendo la única mujer en moto que participa en la Vuelta a España»

La riojana María Antonia Jalle vive este año su decimoquinta edición como moto-pizarra en la Vuelta Ciclista España. Su labor consiste en informar en ... plena carrera, desde una moto, de las diferencias de tiempo y composición de los grupos a corredores, coches de equipo, árbitros y Guardia Civil. Una tarea de precisión que requiere experiencia, resistencia y conocimiento del pelotón.

Lleva toda una vida ligada al ciclismo junto a su hermano Jesús Javier Jalle, coordinador de motos y con 19 ediciones a sus espaldas. Ambos forman parte de FammaMotos, empresa que desde hace tres décadas se encarga de todos los pilotos de la ronda española. Este año, la etapa riojana, que recorrerá de Alfaro a Valdezcaray con descanso en Logroño, será un momento especial para ejercer de anfitriona en su tierra.

- ¿Cómo llegó la Vuelta a su vida?

- Parte de mi familia, mis hermanos y yo, ya estábamos vinculados al ciclismo. Organizábamos la Vuelta de Profesionales de La Rioja y todos participábamos. Mi hermano Jesús Javier llevaba ya cuatro años en la Vuelta a España como piloto con FammaMotos, la empresa que pone a todos los pilotos para árbitros, comisarios, reguladores, aguadores, pizarra, fotógrafos… Cuando se presentó una oportunidad, contactaron conmigo. Yo ya era árbitro nacional y tenía experiencia en carreras. Sabían que tenía mucha experiencia, casi todos los moteros me conocían, porque yo no solo hacía Vuelta a la Rioja, ya había hecho otras muchas carreras como árbitro y juez regulador en Andalucía y en el País Vasco. Apostaron por mí, y supongo que salió bien ya que esta es mi decimoquinta edición. Entré cuatro años después que mi hermano, y desde entonces sigo siendo la única mujer en la empresa.

- ¿No ha habido más mujeres en este trabajo en este tiempo?

- En FammaMotos sigo siendo la única. Alguna vez he coincidido con mujeres árbitro seleccionadas para la Vuelta o con mujeres de la Guardia Civil, pero como piloto o pizarra dentro de la empresa, no. La dueña, Pilar Rider, es mujer, pero la plantilla es mayoritariamente masculina. Es difícil encontrar mujeres que conduzcan moto con experiencia en carreras ciclistas y que además tengan la resistencia física para llevar un paquete detrás. En estos 15 años solo recuerdo a una chica piloto en labores de recoge cintas.

- ¿En qué consiste su trabajo como pizarra?

- La noche antes me estudio la etapa, normalmente con mi piloto y hablando también con mi hermano. El día empieza muy temprano, dos horas antes de la salida ya estamos listos con la moto y la publicidad. Además, desde hace varias ediciones también tenemos una reunión diaria con los responsables de motos y conductores. Luego, cuando comenzamos la etapa, suelo ir un par de kilómetros por delante de la cabeza. Voy escuchando Radio Tour y, cuando hay una escapada estable, bajo a dar referencias de tiempo y dorsales a cada grupo. Intento tenerlos comprobados y ordenados lo antes posible. La pizarra de la Vuelta es bastante grande y me gusta dar mucha información.

- ¿Qué valor tiene esa información si todos llevan pinganillo?

- Todo el mundo lleva Radio Tour, pero también es verdad que a veces te despistas. La información de la pizarra suele ser muy fresca, la llamo yo, muy directa y todo el mundo se vale de ella. A veces buscan confirmación directa. Me preguntan quién tira en el pelotón, cómo van, o incluso bromean si es el inicio de etapa. La pizarra es un punto de referencia muy visual y directo. Cuando la escapada se neutraliza, dejo el hueco libre entre cabeza y pelotón y me adelanto para estar preparada por si surge otra acción.

- Además de la pizarra, ¿ayuda en otras tareas?

- Sí. Colaboro en la logística con mi hermano al concertar reuniones diarias con pilotos y conductores, coordinación de motos, gestión de hoteles y comidas, resolución de incidencias técnicas… Cuando acaba la etapa, organizamos salidas rápidas para repostar y llegar al hotel lo antes posible. Allí revisamos motos y aprovechamos los dos días de descanso para mantenimiento y preparación.

- Este año el descanso es en Logroño. ¿Cómo lo va a vivir como riojana?

- Dormiré en casa, claro. Aprovecharé para hacer de anfitriona con mis compañeros. Mi idea es llevarles a la Laurel, visitar alguna bodega, comer todos juntos… También servirá para vaciar maletas, hacer colada y revisar las motos con más calma. No es descanso real, pero al menos es en casa.

- ¿Qué supone para usted que la Vuelta pase por La Rioja?

- Es un orgullo. La etapa será 100% riojana, de Alfaro a Valdezcaray, cruzando la comunidad de este a oeste, y con un descanso en Logroño. Conozco las carreteras, el público aquí nunca falla y la zona de Valdezcaray es un referente de la Vuelta, es una subida muy bonita. Además, es domingo, así que habrá un gran ambiente.

- ¿Qué espera de esta edición?

- Que no haga el calor del año pasado, que fue horrible durante la primera semana en Portugal y Andalucía. La novedad de este año es que las primeras etapas serán en Italia, algo que ya viví en Holanda hace unas ediciones. Es bonito, pero agotador por los traslados. Además, este año el recorrido es más por el norte pasando por Galicia, Asturias, País Vasco, con etapas icónicas como el Angliru o la Bola del Mundo. Aunque se piense que las etapas complicadas no siempre son las de montaña; a veces una jornada llana con viento y calor se vuelve mucho más dura de lo esperado.

- FammaMotos tiene un papel clave en la Vuelta…

- Sí, llevan más de 30 ediciones trabajando para Unipublic -empresa organizadora de La Vuelta- con total confianza. Este año somos tres riojanos en la organización de la carrera. Está mi hermano, Jesús Javier, coordinador de motos y en Radio Tour; Mario, también en Radio Tour; y yo como moto-pizarra. Los tres somos árbitros nacionales de ciclismo, algo poco habitual y que creo que supone un valor añadido. Somos pocos, pero lo cierto es que, riojano que ha entrado, riojano que se ha quedado así que supongo que nuestra fórmula funciona y que somos fiables.