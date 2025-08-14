LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Marian Jalle, como moto-pizarra de la Vuelta. L. R.

Marian Jalle | Juez de la Vuelta

«Sigo siendo la única mujer en moto que participa en la Vuelta a España»

La riojana vive su decimoquinta edición de la carrera, que este año contará con una etapa completa dentro de la comunidad entre Alfaro y Valdezcaray

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:26

La riojana María Antonia Jalle vive este año su decimoquinta edición como moto-pizarra en la Vuelta Ciclista España. Su labor consiste en informar en ... plena carrera, desde una moto, de las diferencias de tiempo y composición de los grupos a corredores, coches de equipo, árbitros y Guardia Civil. Una tarea de precisión que requiere experiencia, resistencia y conocimiento del pelotón.

