La riojana Corina Mesplet, campeona de España absoluta de XC Ultramaratón de ciclismo de montaña

La riojana Corina Mesplet y Francisco Herrero se han coronado como los nuevos campeones de España de XC Ultramaratón en la localidad abulense de Navaluenga, donde se ha celebrado el inicio y fin del Gran Premio ASOTUR Alberche-Pinares en el que han participado más de 130 ciclistas.

Entre las mujeres élite, Corina Mesplet se ha coronado como la corredora más fuerte, ya que ha contado con más de siete minutos de ventaja en la línea de meta sobre Laura Ríos, que ha acabado en segunda posición. En tercera ha quedado Mar Delgado.

Herrero ha revalidado su título y se ha impuesto en solitario con más de cuatro minutos de ventaja sobre el segundo y el tercer clasificado, que han sido Adrián García y Adrián Plaza respectivamente.

El espectacular recorrido diseñado por la organización ha corrido a cargo de 'La Conquista de Gredos' y que ha contado con 140 kilómetros y más de 3.500 metros de desnivel.