LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclismo

La riojana Corina Mesplet, campeona de España absoluta de XC Ultramaratón de ciclismo de montaña

Ha superado por más de siete minutos a la segunda clasificada

La Rioja

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:49

Comenta

La riojana Corina Mesplet y Francisco Herrero se han coronado como los nuevos campeones de España de XC Ultramaratón en la localidad abulense de Navaluenga, donde se ha celebrado el inicio y fin del Gran Premio ASOTUR Alberche-Pinares en el que han participado más de 130 ciclistas.

Entre las mujeres élite, Corina Mesplet se ha coronado como la corredora más fuerte, ya que ha contado con más de siete minutos de ventaja en la línea de meta sobre Laura Ríos, que ha acabado en segunda posición. En tercera ha quedado Mar Delgado.

Herrero ha revalidado su título y se ha impuesto en solitario con más de cuatro minutos de ventaja sobre el segundo y el tercer clasificado, que han sido Adrián García y Adrián Plaza respectivamente.

El espectacular recorrido diseñado por la organización ha corrido a cargo de 'La Conquista de Gredos' y que ha contado con 140 kilómetros y más de 3.500 metros de desnivel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en la circunvalación de Logroño: un herido grave al intentar cruzar por debajo de la pasarela de Las Gaunas
  2. 2 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  3. 3

    Logroño se echa a la calle en apoyo del pueblo palestino: «No es una guerra, es un genocidio»
  4. 4 Desalojada la Sala Suite por el uso de gas pimienta sobre dos personas
  5. 5

    La Guardia Civil rescata en helicóptero a un corredor de la Arnedillo Trail
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  8. 8

    La UD Logroñés suma un punto que le sabe a muy poco
  9. 9 Las mujeres de la Santa Cruz vuelven a portar a la Virgen del Rosario por Cascajos
  10. 10

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La riojana Corina Mesplet, campeona de España absoluta de XC Ultramaratón de ciclismo de montaña

La riojana Corina Mesplet, campeona de España absoluta de XC Ultramaratón de ciclismo de montaña