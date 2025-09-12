La Federación Riojana de Ciclismo, denunciada por actuar sin contar con la asamblea

El presidente, Javier Izquierdo, afirma que su equipo «no esconde nada» y ha convocado a los asambleístas para el lunes, 15 de septiembre ... l. cámara

logroño. La Federación Riojana de Ciclismo afronta este próximo lunes, 15 de septiembre, la primera asamblea tras el periodo vacacional. En ella, su presidente, Javier Izquierdo, que relevó en el cargo a Begoña Ruiz hace apenas seis meses va a dar a conocer las cuentas del estamento deportivo.

Sin embargo, la federación ha sido denunciada por José Luis Lodos, en representación del club deportivo KDDS Riojanas, por la «no convocatoria de la Asamblea General en el primer semestre del año 2025 y la posible adopción de acuerdos sin la preceptiva aprobación asamblearia», según recoge la resolución del Tribunal del Deporte de La Rioja en la que se admite a trámite la denuncia.

Lodos denuncia que «la institución de la federación es un ente asambleario, por lo que prácticamente la mayoría de decisiones deben partir de la asamblea, entre ellas aprobar los presupuestos, el calendario de actividades, la contratación del personal, el salario del personal... Son competencias exclusivas de la asamblea. Y esta federación no convoca nunca a la asamblea, y no la hace de manera reiterada, lo que supone una falta muy grave porque usurpa las funciones de la propia asamblea».

«Sin poder afirmarlo –prosigue el que fuera candidato a la presidencia de la federación y asambleísta–, podemos estar ante hechos delictivos porque se ha elaborado y presentado un presupuesto ante el Gobierno de La Rioja para obtener una subvención, algo que es competencia exclusiva de la asamblea. Entonces, entendemos que o bien es falso, o se lo han inventado, o es nulo de pleno derecho».

«Llevamos más de un año pidiéndole al presidente las actas de las asambleas y nunca se nos han presentado. Así nos hemos dado cuenta que lo que no hacen son asambleas. Simplemente han convertido la federación en una dictadura presidencialista, donde el presidente decide todo, saltándose la legalidad y las principales normas de derecho administrativo», acusa Lodos.

Realidades enfrentadas

Sin embargo, Izquierdo niega que se hayan solicitado esas actas. «Había unos motivos por los cuales nos se ha hecho los primeros meses la asamblea. Ha sido una transición larga en la que Begoña nos está ayudando mucho. De todas maneras, para llegar a una denuncia, tiene que ser una reiteración en la no convocatoria de la asamblea y, precisamente, está convocada para este próximo lunes desde hace dos o tres semanas. No ha sido antes porque en agosto está cerrada la federación porque nosotros no cobramos por esto y hemos estado después de agosto preparando todo», aclara el presidente.

«Aquí no escondemos nada. No es verdad que nos haya pedido ningún acta. Aquí no ha venido a pedir ningún acta. El problema es que también denunció a la anterior presidenta. Yo creo que, como no salió el presidente, al que entra aquí de presidente lo denuncia, a ver si se va y puede ocupar el cargo. Porque si no, no lo comprendo», valora el máximo dirigente del ciclismo regional.

«Yo lo que tengo clarísimo es que lo primero por lo que voy a mirar es por nuestros deportistas, no por los clubes. Les puedo echar una mano pero lo primero son los deportista. Lo único que hicimos es pedir las subvenciones más o menos con los mismos presupuestos de otros años. El presupuesto para el siguiente año habrá que aprobarlo en la asamblea que se haga a finales de año. Pero, claro, si tengo que pedirles permiso, cada vez que tengo que firmar un papel... Nosotros presentamos la documentación pertinente para las subvenciones que hay», incide el presidente. Yante la denuncia recibida, plantea que la federación «explicará a la a la Comunidad Autónoma y al Tribunal del Deporte lo que hay, lo que hemos hecho y que ellos decidan».

Lodos, por su parte, entiende que, «si se constatan los hechos, pues ya tendrían que suspender al presidente y que tome la rienda a la federación, convocar nuevas elecciones o lo que corresponda en su caso. Pero en principio, claro, tenemos que valorar la presunción de inocencia de este hombre como de cualquiera. Pero la solución en un ente corrupto, que es lo que considero que es, es quitar y eliminar la corrupción. O sea, hacer la federación transparente, que aparezcan las actas, los presupuestos y dónde se gasta el dinero. A partir de ahí, si hay alguna responsabilidad de alguno que la asuma y, por su mal hacer, que se vaya».