Marcos Cancio sonríe detrás de la portería del Ciudad de Logroño. Juan Marín
Balonmano | Liga Asobal

«Quien no nos haya visto se encontrará un equipo con garra y atractivo de ver»

Marcos Cancio. Portero del BM Logroño ·

El guardameta asturiano, con sus catorce intervenciones, fue una de las figuras del equipo franjivino en la victoria sobre el Guadalajara

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:11

Posiblemente la parcela que más ha reforzado el Ciudad de Logroño es la portería. La llegada del asturiano Marcos Cancio (Gijón, 10 de mayo del ... 2000) ha hecho mucho más fuerte al equipo franjivino, que hasta ahora solo podía encomendarse a Xoan Ledo. Así lo demostró este guardameta que llegó después de militar siete temporadas en el Anaitasuna con sus catorce intervenciones ante el Guadalajara, con un 41,2% de efectividad bajo palos.

