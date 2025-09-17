«Quien no nos haya visto se encontrará un equipo con garra y atractivo de ver»

Posiblemente la parcela que más ha reforzado el Ciudad de Logroño es la portería. La llegada del asturiano Marcos Cancio (Gijón, 10 de mayo del ... 2000) ha hecho mucho más fuerte al equipo franjivino, que hasta ahora solo podía encomendarse a Xoan Ledo. Así lo demostró este guardameta que llegó después de militar siete temporadas en el Anaitasuna con sus catorce intervenciones ante el Guadalajara, con un 41,2% de efectividad bajo palos.

- Lo suyo ha sido llegar y besar el santo.

- Sí, la verdad, sí. No hay mejor forma de empezar y encima con los dos puntos, que es lo importante.

- Un partido complicado que se resolvió en los minutos finales.

- Sí, así es el Guadalajara. Parece que te puedes despegar en el marcador pero continuamente está ahí, siempre te compite hasta el final del partido.

- ¿Cuál fue la clave?

- Creo que el descanso. Salimos a la segunda parte con las pilas cargadas, sabiendo lo que teníamos que hacer, corrigiendo lo que estábamos haciendo mal en la primera parte. Eso fue lo que diferenció el partido.

- ¿Qué grupo se ha encontrado aquí? Cierto es que son ocho los 'nuevos'...

- Sí, al final somos muchos nuevos, pero los que ya estaban en Logroño tienen un grupo muy unido y eso se agradece una vez que llegas a un sitio nuevo, que te traten como nos están tratando aquí.

- También es más fácil llegar junto a Aitor García, ¿no?

- Sí, es más fácil. Nos conocemos desde hace muchos años, jugamos juntos y es un poquito más fácil cambiar de equipo.

- Con Xoan Ledo se le ve trabajar a gusto. ¿Es así?

- Sí, al final, obviamente, como todos queremos jugar, pero aquí lo importante es el equipo, que salgan los resultados y si un día no estoy bien y él lo hace bien, pues perfecto. Y viceversa.

- Para quien no haya podido venir el sábado, ¿qué equipo se va a encontrar al venir al Palacio?

- Creo que se va a encontrar un equipo que corre, un equipo atractivo para ver y que tiene mucha garra.

- ¿Qué objetivos colectivos y personales se marcar para esta temporada?

- Colectivos, creo que con el partido que nos viene este domingo (Torrelavega) no hay nada más importante que pensar en él. Y personales, seguir creciendo como llevo haciendo estos años e ir asentándome en la Liga.

- ¿Qué Torrelavega esperan?

- Un Torrelavega que ahí, en el Trueba, siempre aprieta muchísimo y con la buena temporada que hicieron el año pasado seguro están a tope. En su campo andan siempre muy enchufados y es uno de los equipos que luchará en la zona alta.