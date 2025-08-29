«Sé de dónde vengo y al club que llego así que daré lo máximo que tengo»

En Sudamérica a los Francisco se les apoda Pancho. Por primera vez en la historia del Ciudad de Logroño un argentino se vestirá de franjivino. ... Se trata de Francisco, Panchito, Lombardi (La Plata, 5 de diciembre de 1995), un jugador que siempre juega con una amplia sonrisa y que llega para dar su mejor versión en un puesto que solo ocuparé él.

- Primer argentino en el club. ¿Cómo se lleva a eso?

- Contento, como siempre, como en cualquier lugar. Obviamente es un sabor especial. Espero que vengan muchos más.

- Si el balonmano es minoritario, en Argentina lo es mucho más. ¿Cómo acaba alguien que no pertenece a la colonia alemana jugando al balonmano en una ciudad como La Plata?

- En una ciudad como La Plata y en una liga semiprofesional. Al final es amor al club, a la camiseta, en mi caso Estudiantes. El camino fue complicado, muy largo, lo empecé en Italia, de abajo. Pero con esfuerzo, dedicación, ganas y ambición, todo puede llegar. Mido 1,75 y al final con esfuerzo todo se puede lograr en esta vida.

- ¿Qué tal la pretemporada?

- Un poco dura, pero bueno, llevándola. La verdad que ahora que vino también Luis (Juárez), hay un poquito más de calidad en el entrenamiento, así que la verdad que está siendo una buena preparación.

- Arrieta, Curuvija, Ángel Fernández, Ilic, Sánchez Migallón, Xavi Tuà... Jugadores que han acabado en lo más alto en su posición. ¿Pesa este hecho?

- Pasaron muy buenos jugadores por acá y también dieron el salto. Sé de dónde vengo, al club que llego y también mis expectativas, así que daré lo máximo que tengo. Aquí hay buenos referentes y sé el tamaño de extremos que estuvieron aquí así que daré lo mejor. Y si puedo dar más, mejor.

- Unai Arrieta jugaba siempre con una sonrisa, al igual que usted. ¿Eso se entrena?

- Soy así, es mi manera de ser. En el vestuario estoy todo el día de risas. Soy un chico muy sonriente, me caracterizo por estar alegre dentro de la cancha. Quiero contagiarlo al ámbito del vestuario.

- Va a ser el único extremo izquierdo puro. ¿Cómo afronta este reto?

- Cuando fiché lo hablé con Miguel (Velasco) y me dijo que existía esa posibilidad. Al final voy a jugar muchos minutos. Con el balonmano actual es complicado que un jugador juegue los 60 minutos, y más en el extremo que corre, corre y corre. Creo que lo voy a llevar bien. En Guadalajara me pasó algo similar. Lo tomaré bien, correré mucho, me cansaré un poquito más de lo normal, pero no pasa nada.

- Guadalajara, primer rival en Liga. Caprichos del destino...

- Parece mentira. Prefiero que sea el primer partido y no el último. Es un buen equipo, no se armaron mal, es verdad que es difícil fichar en junio para recién arrancar en julio, pero hicieron un buen equipo y creo que va a estar dura la primera jornada.

- Hablaba de la unión del vestuario. ¿Qué equipo se encontró en Logroño?

- Me recibieron con los brazos abiertos. Es verdad que me integro fácil al grupo, soy muy abierto en cuanto a todo, pero la verdad que me encontré un grupo supersano, que eso es primordial.

- ¿Qué objetivos se marca?

- Es un equipo nuevo, creo que más que nada debemos ensamblarnos lo mejor posible, hacer buenos partidos, luchar con la gente que debemos pelear. Está claro que el objetivo principal es quedar entre los puestos de arriba, eso no hay duda, pero tenemos que trabajar mucho, encontrar el equipo.