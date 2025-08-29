LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El extremo izquierdo Panchito Lombardi posa en el Palacio de los Deportes. Juan Marín
Panchito Lombardi | Extremo del Ciudad de Logroño

«Sé de dónde vengo y al club que llego así que daré lo máximo que tengo»

El extremo, primer argentino en la historia del BM Logroño, cree que el equipo riojano debe ensamblarse bien para luchar en la zona alta

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:53

En Sudamérica a los Francisco se les apoda Pancho. Por primera vez en la historia del Ciudad de Logroño un argentino se vestirá de franjivino. ... Se trata de Francisco, Panchito, Lombardi (La Plata, 5 de diciembre de 1995), un jugador que siempre juega con una amplia sonrisa y que llega para dar su mejor versión en un puesto que solo ocuparé él.

