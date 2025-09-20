LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Ángel Velasco dirige a su equipo durante la victoria frente al Guadalajara el fin de semana pasado. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Asobal

El BM Logroño aguarda la inminente llegada de Pestic

El equipo franjivino intentará incluir al jugador balcánico en la convocatoria ante el Torrelavega de este domingo

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:10

La llegada del lateral izquierdo Nemanya Pestic a tierras riojanas es inminente. Es una cuestión de horas, explican desde las oficinas del club franjivino. Otra ... cosa es que el primera línea pueda ser de la partida ante el Bathco Torrelavega en tierras cántabras este domingo, a las 19.00 horas. No obstante, el Ciudad de Logroño intentará tener el papeleo preparado para que Miguel Ángel Velasco pueda incluir al balcánico en la convocatoria.

