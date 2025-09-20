El BM Logroño aguarda la inminente llegada de Pestic

La llegada del lateral izquierdo Nemanya Pestic a tierras riojanas es inminente. Es una cuestión de horas, explican desde las oficinas del club franjivino. Otra ... cosa es que el primera línea pueda ser de la partida ante el Bathco Torrelavega en tierras cántabras este domingo, a las 19.00 horas. No obstante, el Ciudad de Logroño intentará tener el papeleo preparado para que Miguel Ángel Velasco pueda incluir al balcánico en la convocatoria.

Nemanya Pestic fichó por el equipo riojano durante las últimas navidades y fue anunciado por el club franjivino en el mes de junio. Sin embargo, los trámites burocráticos habituales con este tipo de contrataciones han impedido hasta ahora la llegada del lateral bosnio, que en junio cumplió 23 años. Este jugador, internacional con su selección y de casi dos metros de estatura y 100 kilos de peso, llega del Vranje de la liga serbia.

Si no es para el encuentro que el Ciudad de Logroño disputará este domingo en el Vicente Trueba de Torrelavega, el lateral izquierdo, que además puede defender en el 2 o incluso en el centro (o esa es la aspiración de Velasco), podrá ser incluido en la convocatoria que se desplace a Cuenca el viernes que viene.

Al margen de la inclusión o no de Nemanya Pestic en el equipo que jugará mañana en Torrelavega, Miguel Ángel Velasco puede contar con toda su artillería. Después del primer triunfo ante el Guadalajara (34-30) algunos integrantes acabaron el duelo con molestias físicas, como Álvaro Preciado, que recibió un golpe fuerte durante la segunda parte del partido. No obstante, el central gallego, uno de los mejores jugadores frente al conjunto alcarreño, ha podido trabajar esta semana sin ningún problema junto al resto de sus compañeros.