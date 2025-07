«Juego para cosechar éxitos pero sobre todo por diversión»

Lleva jugando toda la vida en el Atlético Valladolid y a sus 25 años ha tomado la decisión de salir de su espacio vital y ... explorar y respirar otros aires. Lo hace junto a su hermano, Álvaro, aunque llegan por separado, pero siempre es un alivio tenerle cerca. La ilusión es lo que le guía en este nuevo camino que emprende, además de las ganas de cosechar éxitos y seguir divirtiéndose.

- Ha roto la zona de confort después de toda la vida en Pucela.

- Sí, en mi caso llevaba ocho años ahí con el Valladolid y la oportunidad que me ha dado Logroño para venir aquí ha sido clave porque tenía muchas ganas también de salir de esa zona de confort, de un cambio de aires, de etapa y ver qué me depara.

- Para quien no le conozca, ¿quién es Miguel Martínez?

- Sobre todo es un chico que juega con mucha ilusión y se lo pasa genial en el campo. Juego sobre todo por divertirme, para intentar cosechar éxitos y triunfos para el equipo, pero sobre todo por diversión. Me gusta jugar porque es mi hobby.

- ¿Qué tal el grupo estos primeros días?

- Muy, muy bien. Además, la gente que llevaba aquí ya otros años son muy majos. Creo que nos han acoplado a todos bastante bien y creo que de momento hay buen grupo. Ahora veremos qué pasa cuando vengan los partidos, pero yo creo que vamos a estar todos juntos.

- Viene de hacer un temporadón con el Atlético Valladolid. ¿Cómo vivió la temporada pasada luchando por Europa hasta casi al final?

- En Valladolid creo que nunca habíamos tenido una temporada así. Creo que fue un proyecto bastante serio, donde todos aportamos lo que teníamos que aportar en cada momento. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer en cada momento. Y nos llevó a estar arriba, incluso ganando al Barça, que fue un partido de lo mejor que he vivido. A ver si este año podemos, aquí en Logroño, hacer lo mismo o mejor, crear una etapa, y hacer del Palacio un fortín.

- Uno de los objetivos, decía Velasco, es mejorar la primera vuelta del año pasado.

- A ver, por juego no estaba mal, creo, pero las cosas no terminaban de salir. La primera vuelta no fue buena pero es que la segunda fue espectacular, creo que fue el mejor equipo de la liga. Entonces fue una por otra.

- ¿Cree que va a tener problemas en adaptarse? El sistema de Logroño nace en Valladolid.

- Soy un jugador que puedo adaptarme a distintos estilos de juego. Miguel Velasco es de la cantera del Valladolid y creo que va a aportar unas cosas diferentes a lo que me aportaba David Pisonero. De ahí, a crecer.

- ¿Hacia dónde debe mirar el equipo? ¿Europa? Todos están optando por la prudencia.

- No soy mucho de hablar ni de Europa ni de nada. Hasta donde lleguemos. Pues, sinceramente, creo que el equipo debe vaciarse en cada partido, competir en todos los campos. Aquí en casa, ser un fortín. Creo que haciendo eso bien vamos a poder estar arriba e intentar luchar por lo que venga.

- ¿Quiénes van a ser los rivales en la lucha de la zona media alta?

- No me atrevo a decirle porque es la Liga Asobal, que últimamente está muy equilibrada. No hay no candidatos para descender ni para estar arriba. Porque en cualquier momento ganando tres o cuatro partidos igual te plantas arriba. Y lo mismo, perdiendo los partidos que eran claves igual te vienes otra vez abajo. Entiendo que el Bidasoa, Granollers, que siempre se refuerza bastante bien. Torrelavega tiene un equipazo también... Creo que hay bastantes equipos que van a estar arriba, como Ademar, Valladolid o Cuenca. Hay equipos muy buenos en la liga.

- Leí en una entrevista cuando decidió salir de Valladolid que no fue un 'fichaje en pack', que fue por separado. Pero tener a su hermano es un plus.

- Sí, claro. Llevo jugando con él toda la vida. Es verdad que no fue a la vez, pero creo que los dos nos lo merecíamos, por una parte y por otra. El saber que ahí hay alguien con un poquito más de confianza, al menos estas semanas para empezar, creo que es un apoyo bastante grande.

- Se lo preguntaré a él cuando toque, pero, ¿cómo un zurdo acaba de pivote?

- Porque era muy malo de pequeño (risas). No, la anécdota era que de pequeños éramos cuatro zurdos en el equipo y a todos nos gustaba jugar. Empezó de central, el extremo estaba cogido y acabó en el pivote porque no había otro (ríe).

- ¿Qué le diría al aficionado para engancharle a venir al Palacio?

- Que seremos un equipo que aquí en casa va a darlo todo para sacar los puntos contra quien sea. Sobre todo eso, que vamos a intentar ser una unión de grada-equipo, que vamos a competir, vamos a disfrutar con ellos, darles un motivo para que vengan cada fin de semana.