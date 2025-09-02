LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Blanca Benítez fue una de las jugadoras afectadas por el virus. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Grafometal intenta recuperar efectivos para viajar a Gran Canaria

Un virus afecta a la plantilla del Sporting, que juega ante el Rocasa y que afrontó el choque contra el Elche con nueve jugadoras con fiebre

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:55

El Grafometal cayó en su estreno ante el Elche por 13-19. Un encuentro en el que solo pudo competir en la primera parte y ... que en los segundos treinta minutos solo anotó cuatro goles. Hasta ahí un resumen del encuentro. Lo que se desconocía hasta ahora es que el Sporting tuvo que afrontar su encuentro ante el Atticgo con ocho jugadoras afectadas por un virus que incluso impidió que Liza Somogyi pudiese vestirse de corto.

