El Grafometal intenta recuperar efectivos para viajar a Gran Canaria

El Grafometal cayó en su estreno ante el Elche por 13-19. Un encuentro en el que solo pudo competir en la primera parte y ... que en los segundos treinta minutos solo anotó cuatro goles. Hasta ahí un resumen del encuentro. Lo que se desconocía hasta ahora es que el Sporting tuvo que afrontar su encuentro ante el Atticgo con ocho jugadoras afectadas por un virus que incluso impidió que Liza Somogyi pudiese vestirse de corto.

Sin embargo, Mina Novovic, Blanca Benítez, Karia Sidibe, Andrea Loscos, Maitane Larrayoz, Paula Morales, Paula Milagros y June Loidi tuvieron que saltar al parqué del Palacio de los Deportes con procesos febriles, que en algunos casos rozaban los 39 grados de fiebre.

Y en ese estado, con jugadoras recuperándose o intentando sentirse mejor, el conjunto verdeamarillo se subirá mañana por la noche a un avión con dirección a Gran Canaria ya que este miércoles, a las 17.00 horario insular (18.00 en la península), el equipo verdeamarillo visitará la pista del Rocasa, equipo candidato a ganar todo.

El conjunto entrenado por Carlos Herrera, que cuenta con la incombusitible portera Silvia Navarro (46 años), llega a esta cita después de derrotar en el Palau d'Esports de Granollers, otro de los clubes que apuntan a la zona noble, por 29-32. Toda una declaración de intenciones.

Pero más allá del rival del conjunto riojano, Ascorbe necesita recuperar a la mayoría de las jugadoras que disputaron el choque contra el Elche, sin contar Garoa Sarrionandia-Ibarra, en el dique seco por una lesión muscular.