Paula Morales intenta luchar con la defensa del Elche. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

La escasez de gol penaliza al Grafometal

Inoperancia ofensiva. ·

El equipo riojano, que compitió los primeros treinta minutos, solo anotó cuatro tantos en la segunda parte

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:00

La inoperancia ofensiva del Grafometal le acabó saliendo caro al conjunto riojano, que en su debut liguero cayó por 13-19 frente a un Atticgo ... Elche mucho más eficaz. Esa escasez de gol, mucho más evidente en una segunda parte en la que las riojanas solo anotaron cuatro tantos, acabó siendo una losa para las de Luismi Ascorbe, que comenzaron el curso con más dudas que certezas pese a haber competido durante los primeros treinta minutos de encuentro.

