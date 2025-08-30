La escasez de gol penaliza al Grafometal

La inoperancia ofensiva del Grafometal le acabó saliendo caro al conjunto riojano, que en su debut liguero cayó por 13-19 frente a un Atticgo ... Elche mucho más eficaz. Esa escasez de gol, mucho más evidente en una segunda parte en la que las riojanas solo anotaron cuatro tantos, acabó siendo una losa para las de Luismi Ascorbe, que comenzaron el curso con más dudas que certezas pese a haber competido durante los primeros treinta minutos de encuentro.

Como todos los inicios de partidos, y mucho más en el comienzo de una liga, los primeros minutos fueron de estudio mutuo. Amparado en una intensa defensa y en los reflejos e intuición de Geandra Rodrigues, el Sporting empezó siendo el protagonista del encuentro. Pero rápidamente el Elche se agarró del partido y aprovechando errores en ataque locales se puso al frente gracias a los goles de Oppedal y Figuereido (2-4).

Grafometal Gea Rodrigues, L. Chumillas (2), L. Alonso, Benítez (4), Paula Morales, Samartín (2) y June Loidi (1) –siete inicial–. Larrayoz, F. Insfrán (2), Yovanka, Paula Milagros, S. Rivadeneira (1), M. Novovic (1), Sidibe y Loscos. - Atticgo Elche Morales, Agulló (2), Oppedal (2), Benítez (2), Martín-Buro (2), Figuereido (4) y Solla (1) –siete inicial–. Bernabé, Laguna (3), Méndez, Gasco, Rubio (1), Bomaba y Rosa Leal (2). Árbitros: Gayoso y Gómez. Excluyeron a las locales Paula Milagros, June Loidi y Rivadeneira y a las visitantes Solla (2), Rubio, Martín-Buro y Figuereido.

Sin embargo, el conjunto de Luismi Ascorbe no se vino abajo y mantuvo el pulso con el subcampeón de liga. Mina Novovic empató las cosas (5-5) poco antes del ecuador de un choque en el que Geandra Rodrigues mantenía su eficacia bajo palos pero al Sporting le costaba un potosí anotar un gol.

El partido estaba muy igualado y aprovechando una injusta exclusión de Paula Milagros por un balonazo en la cara de la portera Nicole Morales cuando a la pivote le habían empujado, el Elche pudo abrir una renta de dos goles. No obstante la defensa local y las intervenciones de Geandra mantuvieron al Grafometal en partido y con todo por decidir al descanso (8-9).

Pero la chispa del conjunto verdeamarillo desapareció en la segunda etapa. Los errores se empezaron a acumular en un equipo que perdió confianza, sobre todo en tareas defensivas. Cierto es que el Elche incrementó su intensidad defensiva y que Nicole Morales comenzó a cerrar su portería. Pero el Grafometal no podía anotar más que desde la línea de siete metros. No había forma de entrar con claridad a la línea de seis metros y cuando eso sucedía aparecía Morales para silenciar al Palacio.

Y pese a que Geandra mantuvo su eficiencia bajo palos (se despidió con 16 paradas) el Atticgo comenzó a abrir hueco gracias a los tantos de Figueiredo, Oppedal, Laguna y Esther Martín-Buro ante un conjunto verdeamarillo que se desesperaba por la ausencia de gol.

Luismi Ascorbe gastó sus dos tiempos muertos pero nada mejoró. Consciente de que el Elche no es un rival directo en las aspiraciones del cuadro riojano, el Sporting, que no pudo contar con Liza Somogy, Garoa Sarriondia-Ibarra y Zahira Martín, intentó achicar aguas.

Pero la sentencia ya estaba escrita desde hacía tiempo. Ahora al Grafometal solo le resta lamerse las heridas del encuentro de este sábado y empezar a preparar el encuentro en Gran Canaria ante un Rocasa que es candidato a todo.