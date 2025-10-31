LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Grafometal rindió a un buen nivel en defensa ante el Bera Bera pese a la derrota. Sonia Tercero
Balonmano

El Grafometal se convierte en una de las mejores defensas de la Liga Guerreras

El equipo que entrena Luismi Ascorbe presenta un 6-0 con mucha actividad en la zona central

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:50

Comenta

A pesar de la derrota por la mínima ante el Super Amara Bera Bera (21-22) la octava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola ... deja la confirmación de que el Grafometal Sporting La Rioja es un equipo distinto al que inició la temporada. Las de Luismi Ascorbe están corrigiendo los problemas que les lastraron en los primeros partidos y ahora mismo son un equipo fiable, con más claridad en ataque y, sobre todo, con un 6-0 defensivo que ha llevado a las verdeamarillas a ser el segundo equipo menos goleado de la categoría (175) solo con uno más que el Atticgo Elche (174).

