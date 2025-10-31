El Grafometal se convierte en una de las mejores defensas de la Liga Guerreras

A pesar de la derrota por la mínima ante el Super Amara Bera Bera (21-22) la octava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola ... deja la confirmación de que el Grafometal Sporting La Rioja es un equipo distinto al que inició la temporada. Las de Luismi Ascorbe están corrigiendo los problemas que les lastraron en los primeros partidos y ahora mismo son un equipo fiable, con más claridad en ataque y, sobre todo, con un 6-0 defensivo que ha llevado a las verdeamarillas a ser el segundo equipo menos goleado de la categoría (175) solo con uno más que el Atticgo Elche (174).

Además, la inercia de los goles encajados en los últimos partidos (16-19-21-22 y 22) proyectan a las riojanas como la mejor defensa en la próxima jornada o la siguiente a lo más tardar.

Las dos pivotes verdeamarillas, Paula Milagro y Paula Morales, además de Mina Novovic y June Loidi, se reparten con éxito el protagonismo en la parcela central de la defensa 6-0 con la que el equipo de Luismi Ascorbe está asfixiando a los ataques rivales.

A esta eficacia defensiva hay que añadir las altas prestaciones de la portería riojana. Geandra Rodrigues está alcanzado unos altos porcentajes de paradas y es una de las mejores guardametas de la categoría. Pero es que cuando Maitane Larrayoz tiene oportunidad, como ocurrió ante el Bera Bera, la navarra también está a un gran nivel.

En el otro área, en la de ataque, las riojanas también están mostrando más acierto en la toma de decisiones. Eso les ha llevado a mejorar sensiblemente las prestaciones en los últimos partidos, firmando cinco victorias consecutivas (cuatro en Liga y una en Copa de la Reina).

El Grafometal Sporting La Rioja tiene a la vista una nueva visita a Canarias, en este caso para enfrentarse este sábado al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Las canarias son ahora mismo colistas y todavía no han conseguido puntuar: ocho derrotas en ocho partidos.

Y el fin de semana siguiente visitará el Palacio de los Deportes el Beti Onak. Un duelo entre dos equipos que han llevado vidas paralelas en los últimos años y que se encuentran ambos en un gran momento de forma.