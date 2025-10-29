Al Grafometal se le escapa el empate ante todo un Bera Bera

A veces el balonmano es cruel. Este miércoles lo fue con el Grafometal, que tuvo balón para empatar en la última jugada a todo un ... Bera Bera. Sin embargo, el lanzamiento de Mina Novovic se fue lamiendo el palo derecho de Nicole Wiggins y las guipuzcoanas celebraron un triunfo por que el tuvieron que sudar mucho.

Y eso que el Sporting comenzó muy atascado en tareas ofensivas, cometiendo demasiadas pérdidas en ataque. Sin embargo, la eficacia de Maitane Larrayoz bajo palos evitó que el Bera Bera, con toda su artillería en pista, hiciera demasiado daño: 0-2 en los primeros diez minutos.

Grafometal Larrayoz, Insfrán (6), L. Alonso (1), P. Milagros (2), Garoa (2), Samartín y Novovic (3) –siete inicial–. Geandra (ps), Chumillas (1), Benítez, P. Morales (1), Rivadeneira, Loidi (3), Somogyi, Sidibe (2) y Loscos 21 - 22 Bera Bera Wiggins, E. Álvarez (4), Ogonovszky (3), Hernández, Echevarría (1), Somaza (4), Tchaptchet (3) y Amores –siete inicial–. Prades (ps) Kruijswijk, Kartsen, Erauskin (2), Da Silva (1), Gavilán (1) y Arroyo (3). Parciales: 0-2, 0-2, 1-4, 5-6, 7-9 y 8-10 (descanso). 11-13, 13-15, 15-17, 16-19, 17-21 y 21-22 (final).

Árbitros: Oyarzun y Zaragueta. No excluyeron a nadie.

Pero la sequía anotadora continuaba, un poco culpa de Nicole Wiggins y otro poco por la férrea defensa del conjunto guipuzcoano, que intercalaba el 5-1 y el 6-0 frenando una y otra vez a Novovic, Insfrán y Samartín.

El primer gol sportinguista llegó en el minuto 14 gracias a Lorena Pérez, que desdobló posiciones y pudo anotar (1-4). A partir de entonces el verdeamarillo fue un equipo distinto. Sacudidos los fantasmas, las de Luismi Ascorbe empezaron a ver puerta y para el minuto 22 habían igualado el encuentro (6-6). Este equipo compite siempre.

El Grafometal logró meterse en el encuentro y aunque se marchó al descanso abajo en el marcador (8-10) prometía seguir dando guerra tras el paso por vestuarios.

La segunda parte fue similar a la segunda, con el Bera Bera haciendo la goma frente a un Sporting correoso, que nunca dio su brazo a torcer. Después de muchas idas y venidas, Garoa empató las cosas en el 41 (15-15). Pero las guipuzcoanas volvieron a pisar el acelerador y marcaron una diferencia de cuatro goles (16-20) a falta de siete minutos.

Pero las riojanas no creyeron que estaba el asunto sentenciado y se agarraron a la fe para empatar gracias a un gol de Karia a falta de dos minutos (21-21). Pudo pasar cualquier cosa en esos 120 segundos, en los que Ester Somaza marcaba para las vascas. Con 14 segundos por jugar, Ascorbe paró el tiempo. Novovic quiso ajustar el tiro junto al palo y el balón se marchó fuera, rompiendo el sueño sportinguista.