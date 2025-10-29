LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Morales marca uno de los goles del Sporting ante el Bera Bera. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Guerreras

Al Grafometal se le escapa el empate ante todo un Bera Bera

El Sporting compitió de tú a tú con el líder pero el último tiro de Novovic para igualar se fue a centímetros del palo de Nicole Wiggins

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:22

Comenta

A veces el balonmano es cruel. Este miércoles lo fue con el Grafometal, que tuvo balón para empatar en la última jugada a todo un ... Bera Bera. Sin embargo, el lanzamiento de Mina Novovic se fue lamiendo el palo derecho de Nicole Wiggins y las guipuzcoanas celebraron un triunfo por que el tuvieron que sudar mucho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  3. 3

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  4. 4 Un incendio provocado por un radiador obliga a desalojar la residencia de estudiantes Micampus de Logroño
  5. 5 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  6. 6 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  7. 7

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  8. 8

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  9. 9

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  10. 10 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Al Grafometal se le escapa el empate ante todo un Bera Bera

Al Grafometal se le escapa el empate ante todo un Bera Bera