El Grafometal cierra ante el Beti Onak su pretemporada
Las verdeamarillas reciben a las 20.00 horas en el Palacio al equipo navarro con la novedad de la presencia de Luismi Ascorbe en el banquillo
Logroño
Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:38
El inicio de la Liga Guerreras Iberdrola cada vez está más cerca. El próximo sábado 30 de agosto el Grafometal alzará el telón de la ... competición recibiendo en el Palacio al AtticGo Elche. Pero antes, las de Luismi Ascorbe continúan con su pretemporada.
Así, esta noche se programa un nuevo partido amistoso, también en el Palacio de los Deportes de Logroño. Las verdeamarillas reciben al Beti Onak, un equipo amigo, a partir de las 20.00 horas con entrada gratuita.
Precisamente una de las principales novedades del encuentro será ver a Luismi Ascorbe dirigiendo al equipo por primera vez en lo que va de pretemporada. El técnico logroñés ha cerrado su periplo con las Guerreras juveniles y desde el lunes dirige los entrenamientos del equipo.
En lo deportivo, las riojanas vienen de ganar el pasado domingo al Aula Cultural de Valladolid en un clásico partido de pretemporada. Primera parte igualada, mal arranque de la segunda, pero buena reacción para terminar llevándose la victoria.
Impresiones positivas
Brotes verdes como el liderazgo del equipo que apunta June Loidi, la visión de juego de Fernanda, el refuerzo en la posición de pivote contra Paula (Milagros) además de la progresión de Yovanka. A esto hay que sumar todo lo bueno que se conocía ya de la temporada pasada: buena dupla en portería, defensa 6-0 con mucha solidez y jugadoras que con un año más de experiencia en la máxima categoría tienen que incrementar aún más su rendimiento.
