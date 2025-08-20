LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Paula Morales lanza desde los seis metros en el partido frente al Aula de Valladolid. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Grafometal cierra ante el Beti Onak su pretemporada

Las verdeamarillas reciben a las 20.00 horas en el Palacio al equipo navarro con la novedad de la presencia de Luismi Ascorbe en el banquillo

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:38

El inicio de la Liga Guerreras Iberdrola cada vez está más cerca. El próximo sábado 30 de agosto el Grafometal alzará el telón de la ... competición recibiendo en el Palacio al AtticGo Elche. Pero antes, las de Luismi Ascorbe continúan con su pretemporada.

