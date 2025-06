Épico triunfo sobre la bocina para seguir soñando

Con agonía y dos bemoles. Con la bocina apremiando al Ciudad de Logroño. Cinco segundos por delante y Modi entra para realizar un último ... lanzamiento en un partido caliente, de tensión con Europa de por medio (deberá ser a través de una 'wild card' por el triunfo del Torrelavega en Valladolid). Pitan los árbitros y Modi, en vez de lanzar, encuentra a Javi García que convierte y le celebra el gol a la cara a Barkhordari, un portero que estuvo en cada uno de los líos generados por unos árbitros incapaces de dirigir un encuentro de estas características. Empujones entre unos y otros y el portero que se marcha sin saludar a nadie. No podía terminar de otra manera un partido de una temperatura tan alta. Triunfo no, triunfazo del equipo franjivino que acaba una segunda vuelta casi impecable. Ahora deberá esperar a que la EHF le invite a participar de la Liga Europea o intentar hacer la machada en la Copa del Rey en la misma llave en l que se encuentra el Barça. Este equipo ha demostrado ser capaz de cualquier cosa.

Desde el inicio de las acciones quedó patente de que iba a ser un encuentro con fricciones, acciones rápidas y defensas duras. Con los roles invertidos, fue el Ciudad de Logroño el que empezó a hacer daño con rápidos contraataques frente a un Ademar que buscaba ataques largos para anotar. En este sentido, salió mejor parado el equipo local, que se puso al frente 5-2 en los primeros minutos del encuentro.

Ciudad de Logroño Xoan Ledo (p) (2), Juárez, Rivero (2), Preciado (4), Xavi Tua (1), Uríos, Perjel (4), Zarzuela (3), El Korchi (2), Ponciano (2), Javi García (3), David Cadarso (7, 6p) y Modi. 30 - 29 Ademar Barkhordari (p), Lindqvist (1), Miñambres (1), Carlos Álvarez (11, 5p), Darío Sanz (1), Rubén Rozada, Eduardo Fernández (1), Wasiak (3), Álvaro Zapico (1), Hatem (8), Alberto Martín (1), Rodrigo Benites (1), Adrián Fernández y Álvaro Fernández. Parciales: 4-2, 6-5, 9-8, 10-11, 13-14, 15-16 (descanso), 17-17, 18-20, 21-21, 22-24, 26-25 y 30-29 (final).

Árbitros: Alberto García y Jposé Manuel Iniesta. Expulsaron por tarjeta roja directa al local Rolando Uríos y al visitante Rodrigo Benites; excluyeron por dos minutos a los locales Ponciano y Tuá; y a los visitantes Linqvst, Sanz, Hatem y Alberto Martín.

Sin embargo, el Ademar se jugaba mucho y aprovechando una superioridad y aupado por las paradas de Saeid Barkhordari se volvió a meter en partido. A partir de entonces, el partido entró en una fase extraña, con los árbitros como protagonistas. Miguel Ángel Velasco parecía muy ofuscado con las decisiones de los colegiados y su equipo perdía concentración: reclamaba faltas que en su área eran penalizadas y en la contraria no.

Y en ese río revuelto pescó el Ademar, con Barkhordari celebrando en la cara de los jugadores locales sus intervenciones. El Palacio, que este domingo lució como en sus mejores galas por la gran cantidad de chavales de las canteras de los equipos riojanos, mostró su desaprobación. Pero los franjivino no lograban la fluidez de los primeros minutos. Aun así, se metieron en el encuentro antes del descanso (15-16). No llegaban buenas noticias desde Valladolid, pero eso no debía descentrar a los locales.

La segunda parte fue más de lo mismo: el Ademar intentando imponer su ritmo y el Ciudad de Logroño, más torpe que de costumbre, a rebufo, peleando cada jugada para que no se le escapara el equipo leonés. Ledo apareció en el momento justo para detener dos balones y aprovechando una superioridad, marcar dos goles que ponían por encima de los riojanos (21-20). La alegría duró poco. Había que seguir sufriendo.

David Cadarso empató las cosas con una vaselina impresionante desde la línea de penalti pero el Ademar cogió la cabeza otra vez. Tuà se marchaba excluido y Cadarso desde el extremo igualaba nuevamente a falta de 39 segundos. Paradón de Ledo a doce segundos del final y Javi García ponía el broche final antes de que el pivote, Rivero, Tuà, Mezaza, Uríos, Ponciano, Modi y El Korchi fueran manteados.