El Ciudad de Logroño ilusiona en el primer amistoso estival

Cierto es que es solo la presentación, que queda un mundo para que comience la competición, que solo han pasado dos semanas desde que este ... grupo comenzó a trabajar. Pese a ello, este BM Logroño en su versión 2025/26 llama al optimismo, crea ilusión. Este domingo, los franjivino, que repartieron errores con pasajes de muy buen balonmano, derrotaron al campeón japonés, un Toyoda Gosei Blue Falcons que vencieron al Granollers hace dos días.

En su debut frente a unos 400 aficionados, el Ciudad de Logroño comenzó serio, con cuatro de los jugadores nuevos en pista (Cancio, Lombardi, Galán y Popovic), e intenso en tareas defensivas. Desde el primer minuto el equipo franjivino hizo su declaración de intenciones: defensa y juego rápido para sacarle jugó a los extremos veloces como Panchito Lombardi u Oriol Zarzuela.

BM Logroño Cancio, Lombardi (7), Zarzuela (2), Galán (4), M. Martínez (1), Pergel (6) y Popovic –siete inicial–. Ledo, Clavijo, Preciado (2), Zaja (1), Aitor García (1), A. Martínez (3) y Cadarso (4). 33 - 30 Toyoda Gosei Nakamura, Balázquez (7), Tanaka (4), Ishimine, Remora (1), Koshio (3) y Piñeiro (3) –siete inicial– Narita, Miyagi, Raitu Tui (3), Asano, Daiki, Arase (3), Hattori, Tano, Furuya (5), Ichiara, Fusi y Marada (1). Parciales: 5-3, 6-6, 9-7, 10-8, 13-12 y 15-14 (descanso). 17-17, 21-21, 24-23, 27-25, 28-27 y 33-30 (final)

Árbitros: Gonzalo e Ibáñez. Excluyeron a los locales Popovic y Zaja y a Piñeiro, Ishimine y Asano, del Blue Falcons.

Incidencias: Primer amistoso del BM Logroño disputado en el Palacio de los Deportes ante unos 400 espectadores.

Así, los de Velasco combatieron el calor del mediodía logroñés con goles fáciles para ponerse 6-3 arriba. Sin embargo, algunos errores en los lanzamientos y fallos defensivos permitieron al exTeucro Joan Balázquez empatar las cosas antes del décimo minutos de juego. Desde entonces, el encuentro se equilibró y ninguno de los dos contrincantes pudo abrir una renta de más de dos goles. Así se llegó al descanso con una ventaja mínima (15-14) para los hombres de Velasco.

En la segunda parte pocas cosas cambiaron. Cierto es que Velasco, al igual que el conjunto japonés, probó distintas cosas. Por ejemplo, dio 25 minutos a Marcos Cancio en portería; 15 a Jorge Clavijo y 20 a Xoan Ledo. El técnico segoviano también rotó a su corta plantilla. Cuando dio descanso a Panchito Lombardi –que anotó siete goles en su estreno– colocó un doble pivote con Aitor García y Álvaro Martínez en vez de sustituir al argentino con un hombre en su posición. Interesante apuesta para un equipo al que le falta la llegada de Nemanya Pestic y algún refuerzo más, pero que se tiene que ingeniárselas con lo que tiene.

Pero con poco también se puede hacer mucho y el gran secreto está en la implicación del grupo. En la segunda parte, Aitor García dio muestras de ello lanzándose al suelo para buscar un balón dividido, por lo que se ganó su primera ovación.

El partido continuó por los mismos derroteros, con un BM Logroño repartiendo errores y aciertos y con el resultado muy igualado hasta los minutos finales. En esos instantes apareció la mejor defensa (Popovic parece totalmente recuperado de su lesión en el tendón de aquiles) y los hombres llamados a ser importantes en la primera línea: Álvaro Preciado y Andrej Pergel, que acabaron abriendo un hueco de tres goles que sentenció el encuentro.