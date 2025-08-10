LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El debutante Unai Galán anota uno de sus cuatro goles ante el Toyoda Gosei. Sonia Tercero
Balonmano

El Ciudad de Logroño ilusiona en el primer amistoso estival

Los franjivino, con algún error y pasajes de muy buen balonmano, derrotan al campeón japonés por 33-30

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:11

Cierto es que es solo la presentación, que queda un mundo para que comience la competición, que solo han pasado dos semanas desde que este ... grupo comenzó a trabajar. Pese a ello, este BM Logroño en su versión 2025/26 llama al optimismo, crea ilusión. Este domingo, los franjivino, que repartieron errores con pasajes de muy buen balonmano, derrotaron al campeón japonés, un Toyoda Gosei Blue Falcons que vencieron al Granollers hace dos días.

