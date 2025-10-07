LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Álvaro Preciado lanza en salto a portería entre la defensa del Eón Alicante. Juan Marín
Balonmano

Todos son buenas noticias en el Dicorpebal Logroño

La última jornada se cierra con un nuevo patrocinador, un triunfo en el Palacio y el estreno de Nemanja Pestic con la camiseta franjivino

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 07:42

La actualidad del Dicorpebal Logroño es una sonrisa permanente. Todo son buenas noticias en el seno franjivino. Nuevo patrocinador, victoria, debut de Pestic y zona ... media de la clasificación... Jornada casi perfecta para los intereses de los riojanos.

