Todos son buenas noticias en el Dicorpebal Logroño

La actualidad del Dicorpebal Logroño es una sonrisa permanente. Todo son buenas noticias en el seno franjivino. Nuevo patrocinador, victoria, debut de Pestic y zona ... media de la clasificación... Jornada casi perfecta para los intereses de los riojanos.

El viernes amaneció con la buena noticia de la llegada de Dicorpebal como nuevo patrocinador para las dos próximas temporadas. Tras ocho años sin un mecenas principal en su camiseta, el Ciudad de Logroño estrenó ante su público la nueva imagen de la camiseta. Este jueves se explicarán los pormenores del acuerdo en una rueda de prensa prevista en el Palacio de los Deportes.

Al hecho de estrenar patrocinador hay que añadir que el equipo de Velasco logró su segundo triunfo en liga. Los riojanos vencieron al Eón Alicante –segunda victoria, las dos en casa– en un partido que siempre tuvo controlado gracias a un gran ejercicio defensivo.

Una consecuencia positiva más de la cuarta jornada de liga es el estreno del serbio Nemanja Pestic con la camiseta franjivino. Dos goles y unos cuantos minutos de juego ante su público en el Palacio de los Deportes en el haber del último refuerzo del equipo de Miguel Ángel Velasco. Además, el triunfo del viernes ha permitido al Dicorpebal instalarse en la zona templada de la clasificación con cuatro puntos. Octavo puesto y con opciones de superar al Valladolid (rival este domingo) con el primer triunfo como visitante.

El domingo, en Valladolid

Con todo el aire a favor, los riojanos se confabulan para asaltar el Huerta del Rey vallisoletano este domingo (17.00 horas) y auparse a las primeras posiciones de la clasificación de la Liga Asobal. Después de un fin de semana largo de descanso, la plantilla al completo trabaja a las órdenes de Miguel Ángel Velasco. Algunos jugadores con los clásicos golpes en un deporte de contacto.