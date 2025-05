Al Palau, mejor que nunca

Todos los equipos de la Liga Asobal tienen señaladas en el calendario dos fechas antes de empezar. Corresponden a los dos partidos contra el Barcelona, ... dominador asfixiante del balonmano nacional en los últimos años. Son partidos en los que lo normal es no sumar nada, aunque siempre hay una esperanza recóndita de dar la sorpresa.

En esta campaña, un Barcelona más terrenal ha vuelto a hacerse con el título liguero, pero con dos puntos negros en su trayectoria. Por primera vez en quince años, los culés han perdido dos partidos en la Liga Asobal. Primero fue el Granollers el que pospuso el alirón del Barcelona con un triunfo agónico (30-31). Y más tarde, el Recoletas Atlético Valladolid ganó a los de Antonio Carlos Ortega (26-24), un resultado que no le vino nada bien al Ciudad de Logroño.

Y como dicen que no hay dos sin tres, el conjunto franjivino viaja hoy hasta Barcelona para intentar hacer saltar la banca en el Palau (18.30 horas). Lo cierto es que si hay algún momento en el que los de Velasco pueden dar la sorpresa es este. El Ciudad de Logroño llega al Palau protagonizando una espectacular racha que les ha llevado a lograr 23 de los últimos 26 puntos en juego.

«Llegamos con mucha confianza, con una muy buena racha que ha hecho que pasemos de pensar que Europa este año iba a ser prácticamente imposible, a tener una posibilidad. Pero somos conscientes de que vamos a Barcelona y de que es muy difícil y muy complicado», explica el técnico franjivino Miguel Ángel Velasco.

En frente, el Barcelona llega a la cita de esta tarde recuperándose del gran esfuerzo que tuvo que realizar el pasado jueves en el Palau para certificar la clasificación para la Final Four de la Liga de Campeones tras perder (29-30) ante el Pick Szeged pero haciendo valer la renta de tres goles obtenida en el partido de ida, en Hungría.

Velasco les pide a los suyos que huyan del 'síndrome Barça'. «Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro juego, tenemos que intentar hacer un partido serio y luego veremos si tenemos posibilidades o no. Lo que no quiero es ir allí a derrotados», afirma.

Claves del partido

¿Cuáles pueden ser las claves para poder sacar algo positivo del Palau? Velasco ha estudiado bien al rival y lo tiene claro. «Todo pasa por estar bien defensivamente, ayudar a la portería y sobre todo intentar que no te metan goles en esa primera o segunda oleada, que te ataquen mucho en posicional», explica. «Aún así, –continúa– sería muy difícil. Pero para que ocurra todo eso también es cierto que arriba tienes que estar bien, no perder balones, no cometer errores no forzados, hacer un buen balance...».

Lo cierto es que el Ciudad de Logroño se presenta esta tarde en el Palau con una racha positiva, con un nivel de confianza en su juego desconocido hasta ahora y con la figura de Xoan Ledo en la portería muy crecida después de su convocatoria con la selección española.

La duda es conocer qué Barcelona saltará a la cancha. Habrá que ver si Ortega introduce rotaciones o si los culés pagan el esfuerzo del jueves.